Trendy Jana Vařečky: Vlakem k Jadranu | E15.cz

Při pohledu do Google Trends zjistíte, že myšlenky spousty Čechů se upírají jediným směrem – k Jadranu. Zájem rozpoutal žlutý dopravce RegioJet pondělní zprávou, že chystá přímý vlakový spoj do chorvatské Rijeky. I když to není Thajsko, podle trendů to vypadá, že by se tato cesta mohla stát zážitkem na celý život. Pojďme si proto tento výlet odbavit pomocí sociálních sítí a dalších oblíbených technologií.