Regiojet pošle přímé vlaky do chorvatské Rijeky | E15.cz

Český dopravce RegioJet chystá od 30. června nejméně třikrát týdně přímý vlak z Prahy přes Brno do chorvatské Rijeky. Spojení má být v provozu do poloviny září a z Rijeky by navazovaly na příjezd vlaku autobusy, které by české turisty rozvážely do jednotlivých letovisek na pobřeží Jadranu.