TRENDY: Knížka, Netflix, cvičení na balkóně a PODCASTY! | E15.cz

Epidemie koronaviru nás zahnala do domů, bytů a pokojů. Ti, kteří poctivě dodržují pravidla omezení volného pohybu, se tak snaží zabavit doma. V první fázi bylo důležitým úkolem si ušít roušku, což jsme v rámci programu „Šije celá země“ hravě zvládli. Následovalo předplatné Netflixu, který má dnes nejvíce předplatitelů za 13 let své existence , a když jsme zhlédli poslední díl Tiger Kinga a vygruntovali celý dům, rozhodli jsme se uběhnout maraton na balkoně.

Právě u běhání, šití a uklízení není snad nic lepšího než poslouchat podcast. Podcasty jsou zvukové nahrávky distribuované pomocí internetu do počítačů, mobilů a všech chytřejších zařízení. Poslouchat se dají přes platformy Spotify, iTunes, Google Podcasts nebo Youradio. Většinou jsou zde jeden či dva moderátoři a buď diskutují mezi sebou na určité téma, nebo si zvou zajímavé hosty. Co je u podcastů důležité, že jsou zdarma.

Podcasty nabývají různých podob. Některé jsou zaměřeny na vážnou notu a řeší aktuální problémy, jiné jsou spíše komediální. Další podcasty mohou být mluveným blogem o cestování, jiné například o historii. Takovým historickým těžkým kalibrem je podcast Dan Carlin's Hardcore History, kde se tvůrce v jedné z epizod neváhá celých šest hodin věnovat galským válkám.

I přes to, že podcasty jsou ve světě dávno známá záležitost, v Česku se dostávají na výsluní až poslední rok, maximálně dva roky. Na domácí podcastové scéně se i za tak krátkou dobu objevilo několik velmi zajímavých tvůrců, kteří nyní udávají směr.

Do české top 3 patří například podcast Vyhonit ďábla, kde Zuzana a Tereza vyhání sexuální tabu ze společnosti a dle statistik se jim to daří. Na předních příčkách je i podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12, který se věnuje publicistickým tématům. Vynechat byste neměli Deep Talks, kam si Petr Ludwig zve hosty, se kterými se baví o hodnotách nebo smyslu života. Petr Mára podcast se zase věnuje technologiím a osobnímu rozvoji. Uniknout by vám neměl podcast Linka Karla „Kovyho“ Kováře a Terezy Salte, stopáží delší Brocast o nejrůznějších tématech, Brain We Are o zdraví a biohackingu nebo podcast deníku E15 Na první dobrou o startupech a technologiích.