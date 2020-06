Trendy Terezy Zavadilové: Prodej módy padá, sekáče porostou | E15.cz

Propad se dotkl běžných módních obchodů, jimž se dramaticky snížily tržby. Některé jako Nordstrom, Victoria’s Secret či Esprit musely definitivně uzavřít část poboček, jiné jako J. C. Penney či Neiman Marcus zkrachovaly. Tento týden dvaadvacet asociací firem v americkém módním průmyslu – například California Fashion Association či Council of Fashion Designers of America – požádalo amerického prezidenta Donalda Trumpa o vytvoření programu záruk za úvěry.

Odvětví nepomohly ani zvýšené onlinové prodeje během koronavirové krize. Největší evropský módní řetězec Inditex, kam patří například Zara či Stradivarius, za období od února až května reportoval skoro půlmiliardovou ztrátu oproti předchozímu 700 milionovému zisku a propad tržeb z šesti miliard euro na polovinu. On-line prodej přitom firmě v tomto období vzrostl o padesát procent.

Ikona módního průmyslu, bývalá šéfredaktorka Vogue Anna Wintourová, řekla CNBC, že koronavirus měl na odvětví katastrofální dopady, a to jak na malé, tak na velké firmy. „Módní průmysl má teď vážně pauzu. Každý nějak reviduje, co móda vlastně byla, je a co by nyní měla být,“ poznamenala. Podle studie Global Fast Fashion Market se letošní globální hodnota módního průmyslu propadne o 12,3 procenta na 31,4 miliardy dolarů.

Také investoři do akcií módních firem zaplakali – i přesto, že akciové trhy jsou teď paradoxně na vrcholu. Akcie Gapu od začátku roku ztratily 34 procent, zmíněného Inditexu spadly o 24 procent.

Zatímco luxusní a módní řetězce trpí propadem globální (a čínské) poptávky, roste jiné, nečekané odvětví. Velikost secondhandového trhu je podle studie společností ThredUp a Global Retail Market aktuálně 28 miliard dolarů. Během pěti let dosáhne 64 miliard dolarů. Loni obchod s použitými oděvy rostl pětadvacetkrát rychleji než běžný retail.

„Mladí lidé si jsou vědomi toho, kolik odpadu produkuje módní průmysl. Roky to říkám módním řetězcům,“ poznamenal šéf ThreadUp James Reinhart, jehož sekáčový řetězec spolupracuje na odkupu outletového zboží s obchody jako Macy’s, Walmart či Gap.