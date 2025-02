Únorová návštěva v koktejlové oáze aneb zpátky v The Monkey Baru, vítězi ankety e15 magazínu

Loni e15 magazín pro své čtenáře sepsal průvodce po nejvyhlášenějších pražských barech a představil některé nováčky na místní koktejlové scéně. Současně čtenáři mohli hlasovat, který z patnácti vybraných podniků je jejich nejoblíbenějším. V této anketě s přehledem zvítězil The Monkey Bar sídlící kousek od hlavního nádraží. A jelikož čtvrtinu zdejšího koktejlového menu tvoří nealkoholické drinky, vypravili jsme se teď v únoru do podniku znovu.

The Monkey Bar nepatří mezi typické hotelové bary. Přestože je součástí hotelu Falkensteiner situovaného v blízkosti pražského hlavního nádraží, disponuje samostatným vchodem a prostornou zahrádkou plnou zeleně, která se během zimních měsíců mění v zateplenou zimní zahradu. Posedět zde tak můžete celoročně. Jak název napovídá, klíčovým vizuálním prvkem jsou opice. Ne nadarmo tak podnik místy připomíná džungli.

Opice do značné míry také ovlivnily podobu posledních dvou koktejlových menu. „Myšlenku vytvořit drinky s využitím ingrediencí čtyř světadílů, na nichž žijí opice, jsme poprvé uvedli v život v roce 2023. U hostů i v odborných kruzích slavila úspěch, a tak jsme se rozhodli pokračovat a tuhle ideu trochu rozvinout,” popisuje bar manager Benedikt Houda. Menu bar rozdělil do čtyř kapitol: Asie, Evropa, Afrika a Amerika. Každý z kontinentů zastupují čtyři koktejly (vždy tři alkoholické a jeden nealkoholický) pojmenované podle ústřední ingredience. Ta pochází z daného světadílu a v receptuře sehrává klíčovou roli. Vychutnat si tak můžete Yuzu, Mango, Galangal, Coffee nebo Geranium (vědecký název pro kakost).

Z baru lehkým krokem

Z celkových šestnácti koktejlů je těm nealkoholickým věnována čtvrtina menu. V koktejlu Yuzu doplňuje hlavní ingredienci ještě jasmín, okurka a nealkoholické víno. Drink Cantaloupe Melon kombinuje meloun, brusinku, yerba maté a nealkoholický aperitiv. Bestsellerem je Dragon Fruit, v němž se snoubí dračí ovoce s mučenkou a vanilkou, to vše na bázi nealkoholické alternativy k ginu. Nejoblíbenějším koktejlem bar managera Benedikta Houdy je pak Goosberry, spojení cordialu z angreštu, rakytníku a heřmánku, nealkoholického sektu a nealkoholické alternativy Nochino Botanic.

Kromě standardní nabídky si hosté během února mohou vychutnat ještě další dva nealkoholické koktejly, a to Fig Leave (nealkoholický sekt, fíkový list, yuzu a jasmín) a Labdanum (labdanum cordial, nealkoholický aperitiv, zázvor a bergamot). Nealkoholické koktejly se v The Monkey Baru netěší oblibě jen během nejkratšího měsíce, ale v průběhu celého roku. Za rok 2024 činil jejich podíl z prodaných koktejlů dokonce 18 procent.

Vytvořit dobrý nealkoholický koktejl přitom není vůbec snadné. „Namíchat nealkoholický koktejl tak, aby měl plné tělo a současně nebyl přeslazený, je složitější než u alkoholických drinků. U těch je nositelem těla právě alkohol, který je potřeba něčím nahradit. Rád proto pracuji s dealkoholizovanými víny, které díky předchozí fermentaci tělo či určitou hloubku mají,“ vysvětluje Benedikt Houda. Současně ale dodává, že se pomalu zlepšuje i výběr nealkoholických alternativ a má nyní k dispozici větší výběr těchto produktů. Mezi nimi vyzdvihuje zejména značky Nochino a Caleño pro jejich chuť.

Tvorba menu jako detektivní hra

V červnu The Monkey Bar, který letos oslaví třetí narozeniny, představí nové koktejlové menu. I tentokrát se bude držet osvědčeného modelu čtyř kontinentů, Benedikt Houda však slibuje větší zastoupení neotřelých ingrediencí. Méně známé suroviny chce spojit s těmi, které jsou nám důvěrně známé, a představit je hostům v novém kontextu. „Hledání ingrediencí a jejich skutečného geografického původu občas připomíná detektivní práci. Nespočívá jen ve výběru suroviny, musím také přijít na to, kde ji obstarám a v jaké formě ji do koktejlu zakomponuji. Myslet musím pak nejen na chuť, ale i na vizuální stránku. Zkrátka do sebe musí zapadnout spousta faktorů, abychom mohli drink zařadit na menu. Právě to mě ale baví – nutí mě to vyjít z komfortní zóny a nejít snadnou cestou surovin, které fungují a které všichni znají. Toto mi otevírá nové obzory – nejen po stránce barmanského řemesla, ale i po té manažerské: jak tyto suroviny sehnat a v jaké podobě s nimi následně pracovat,“ přibližuje proces tvorby menu Benedikt Houda.

Kromě nových koktejlů se hosté mohou těšit i na nové barové tapas menu, které bude také rozdělené podle kontinentů. Na něm bar manager spolupracuje spolu s šéfkuchařem Jakubem Vyškovským. Až se tedy budete nacházet poblíž hlavního nádraží, nezapomeňte navštívit i tuto koktejlovou oázu. Zážitek a rozšíření obzorů zaručeno.