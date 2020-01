Krize na trhu e-cigaret. Na nikotinové náhražky dopadá regulace | E15.cz

Prodejci na americkém trhu, který je pro řadu výrobců klíčový, například nesmějí nabízet náplně do e-cigaret s příchutěmi. Nově se také zvyšuje věková hranice pro jejich nákup z 18 na 21 let. „Zákaz příchutí považujeme za přehnanou reakci,“ řekla Leticia Vazques Santosová z tabákové společnosti Japan Tobacco International, podle které jsou elektronické cigarety s oficiálními náplněmi od výrobce významně méně škodlivé než obyčejné cigarety. Připouští však, že je třeba prozkoumat dlouhodobé účinky vapování.

Rychle rostoucí byznys

Rozvoj elektronických cigaret začal na přelomu tisíciletí v Číně, kde se dodnes těší velké oblibě. Do Česka dorazila novinka, která měla nabídnout kuřákům méně škodlivou alternativu ke kouření, zhruba před deseti lety. Jak ve světě, tak v Česku přitom šlo spíše o různé menší výrobce. Obliba elektronických cigaret, které nabízely kuřákům větší uspokojení než například nikotinové náplasti, začala stoupat a globální trh ovládla jedna firma. Jedná se o kalifornského výrobce elektronických cigaret Juul, který má v současnosti 70procentní podíl na americkém trhu.

Trendu si všimli i tradiční tabákoví výrobci. Celosvětově totiž začíná počet kuřáků běžných cigaret klesat. Podle Světové zdravotnické organizace poklesl počet uživatelů tabáku ze zhruba 1,4 miliardy v roce 2000 na 1,3 miliardy v roce 2018.

Japan Tobacco International proto například přišel se značkou Logic Compact a Imperial Brands představil e-cigaretu s názvem Blu. Další výrobci vsadili na jinou alternativu, a to na zahřívaný tabák, který se od elektronické cigarety liší tím, že se zde neohřívá tekutina s nikotinem, ale skutečný tabák. Český trh si v tomto odvětví podmanil výrobek Iqos od výrobce Phillip Morris a konkurovat se mu snaží Glo od British American Tobacco.

Pro tradiční tabákové výrobce je prodej elektronických cigaret lákavý také proto, že na ně platí v řadě zemí nižší daň. Zatímco z běžné krabičky cigaret musí v Česku odvést spotřební daň a daň z přidané hodnoty, což činí až 80 procent ze sta korun za krabičku, na náplně do elektronické cigarety se vztahuje pouze 21procentní daň z přidané hodnoty. Lidé podle průzkumů volí e-cigarety především jako prostředek k odvykání kouření, ale i proto, že jsou levnější, údajně méně škodlivé a ve společnosti přijatelnější než běžný tabák.

14 tisíc příchutí

Elektronické cigarety za svou oblibu vděčí mimo jiné příchutím, které jsou přimíchané v tekutinách určených k vapování. Na světě je k dostání až 14 tisíc příchutí včetně cukrové vaty nebo cappuccina. Různé bizarní, ale i ovocné či mentolové příchutě se ale v posledních měsících staly terčem ostré kritiky. Lákají prý děti.

Spojené státy, které měly dosud poměrně liberální přístup k elektronickým cigaretám a na rozdíl od Evropské unie například nelimitovaly množství nikotinu v náplních, nyní bojují s epidemií závislostí dětí a mladistvých na elektronické cigaretě Juul. Drobný, lehce schovatelný přístroj, elegantní design a snadná dostupnost vedly k tomu, že čtvrtina všech amerických středoškoláků má s vapováním Juul zkušenost. Lékaři upozorňují, že Juul umožňuje ze všech výrobků na trhu nejrychlejší přenesení nikotinu do krve, rychleji to umí jen normální cigareta. Nejmladšímu z 57 Američanů, kteří na následky vapování zemřeli, bylo patnáct let.

Vláda prezidenta Donalda Trumpa reagovala tím, že zakázala prodej náplní s příchutěmi, povolila ale například tabákovou a mentolovou příchuť. Tabákové firmy a další výrobci opakovaně upozorňují, že za úmrtími Američanů nejsou jejich oficiální náplně. Vyšetřování ukázalo, že poškození inhalovali olejové směsi s kanabinoidem THC. K zahuštění těchto kuřáckých směsí byl použit acetát vitaminu E, který způsobil poškození plic.

Vliv influencerů

Kvůli zákazu aromat a rostoucí nervozitě ze strany uživatelů se nyní firmy bojí, že to zabrzdí rychle rostoucí prodeje e-cigaret. Lékařka a adiktoložka Eva Králíková míní, že k tomu může reálně dojít. „Kuřáci přejdou zpátky na konvenční cigarety, protože nebudou mít svoji příchuť,“ řekla Králíková. Lékařka ale upozornila, že výrobci by měli deklarovat složení náplní a více je testovat na alergeny.

Spíše než příchutě ale odborníci viní ze závislosti mladých nezvládnutou kampaň firmy Juul ve Spojených státech. Ta sdílela reklamu na své výrobky na sociálních sítích, propagovali je influenceři, a ve výsledku tak cílila na mladé lidi. Výrobci na celém světě nyní zavádějí strategii, že nebudou inzerovat elektronické cigarety na sociálních sítích. Juul dokonce vstoupil minulý rok na český trh takřka bez jakékoli kampaně. V prosinci Instagram sám oznámil, že zakáže veškerou placenou reklamu na tyto výrobky.

Přísná regulace

Na vývoj situace v USA již reagovaly některé státy, kvůli vlivu na mladistvé e-cigarety před několika měsíci zcela zakázala například Indie nebo Filipíny. Prodej nikotinových e-cigaret je delší dobu zakázaný v řadě dalších zemí, například v Austrálii, Mexiku, Turecku či Singapuru. Světová zdravotnická organizace je také zdrženlivá a podporuje přístup, aby byly e-cigarety regulovány stejně jako jiné tabákové výrobky.

Globální trh s elektronickými cigaretami Celosvětově užívá elektronické cigarety až 46 milionů lidí. Celý trh má v současnosti hodnotu 19 milionů dolarů, ještě před pěti lety to bylo zhruba 7 milionů. Největším trhem je USA, s velkým odstupem následuje Velká Británie, Francie, Německo, Čína a Kanada.

Evropská unie má poněkud liberálnější přístup a regulace i zdanění jsou mírnější. České ministerstvo zdravotnictví je podle svých slov k těmto výrobkům obezřetné. „I používání elektronických cigaret s sebou nese určitá zdravotní rizika, třebaže se jejich míra může u různých typů výrobků lišit,“ uvedla mluvčí rezortu Renata Povolná s tím, že jde o relativně nové výrobky, jejichž dlouhodobé zdravotní dopady nejsou známé. Česko zareagovalo na situaci v Americe vydáním varování, jak tyto výrobky užívat. Pikantní na české legislativě je fakt, že na reklamu na e-cigarety platí přísnější pravidla než na reklamu na běžný tabák.

Adiktologové e-cigarety doporučují

Odborná veřejnost nicméně spíše než po regulaci volá po osvětě. Adiktologové jsou přesvědčeni, že jde zatím o nejlepší alternativu k cigaretám, která funguje při odvykání. Ve statistikách se ukazuje, že elektronické cigarety v drtivé většině začali užívat kuřáci, počet nekuřáků se pohybuje v jednotkách procent. „Zdá se to jako zatím nejlepší řešení, která kdy nastala v celé historii úsilí snížit dopady kouření ve společnosti. Zatímco zákazy a opatření ze strany vlád snížily dopady kouření o jednotky procent, taková nabídka zezdola je snížila o desítky procent,“ řekl adiktolog a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. E-cigareta podle Vobořila funguje pro kuřáky jako substituce, což při odvykání funguje efektivněji než okamžitá abstinence.

Elektronická cigareta má navíc minimální dopad na okolí, samotný kuřák pak nevdechuje tisíce škodlivých látek ze spalovaného tabáku. Vobořil i Králíková nicméně upozorňují, že se riziko může skrývat v samotné konstrukci e-cigarety, která se v drtivé většině případů na rozdíl od náplní vyrábí v Číně. „Není například vůbec regulovaná kvalita baterie v e-cigaretách,“ řekla Králíková.

Nadšení adiktologů ale brzdí pneumoložka Martina Vašáková. „Vidím v e-cigaretách ohromné riziko závislosti pro zranitelné, protože se to tváří jako zdravá cigareta,“ řekla Vašáková. „Nechtěla bych připustit, aby to do ruky dostali lidé, kteří nikdy nic nevykouřili, protože si tím zničí plíce,“ dodala pneumoložka, podle kterého nic nenahradí čistý vzduch.