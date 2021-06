Lachta Centr: Nejseverněji položený mrakodrap světa | E15.cz

Ve světovém výškovém žebříčku zaujímá petrohradská věž čtrnáctou příčku a mezi mrakodrapy spirálového tvaru je na druhém místě. V tomto ohledu ji předčí pouze Shanghai Tower tyčící se do výšky 632 metrů.

Práce na nejvyšší budově Ruska a Evropy začaly v roce 2012 a skončily o šest let později. Stavbu koncepčně navrhl architekt Tony Kettle z britského studia RMJM, který pak projekt předal k dokončení ruskému týmu architektů Gorproject.

Stavbu financoval Gazprom, za mrakodrap zaplatil 1,8 miliardy dolarů, téměř 38 miliard korun. V Lachta Centru si pak zřídil sídlo.

Ekologie v první řadě

Důraz na ochranu životního prostředí provázel stavbu od počátku. Na konci roku 2018 získal komplex Lachta Centr certifikát LEED Platinum, což jej řadí mezi pět nejekologičtějších mrakodrapů světa.

O tři roky dříve padl pozoruhodný rekord, který se do roku 2019 udržel mezi Guinnessovými světovými prvenstvími. Při stavbě Lachta Centr bylo během 49 hodin použito 19 624 metrů krychlových betonu, čímž vznikl největší souvislý betonový výlitek. Překonala jej až Indie s nyní rozestavěným zavlažovacím systémem.

V areálu Lachta Centr se kromě hlavní budovy mrakodrapu nachází i sportovně zdravotní středisko, multifunkční hala, konferenční prostory, vědecké centrum určené pro děti či planetárium. To je vybaveno japonským projektorem Megastar-IIA společnosti Ohira Tech, který se pyšní rozlišením 48 483 533 pixelů.

Zajímavá jsou i izolační skla tvořící plášť budovy, kterých společnost AGC dodala 16 595. Každé má výšku o 4,2 metru a hmotnost 740 kilogramů.

Jedna věž nestačí

Gazprom se s jedním rekordním mrakodrapem v Petrohradu nespokojil. Ve spolupráci se skotskou architektonickou firmou Kettle Collective už představil projekt na výstavbu dalšího mrakodrapu Lakhta Center II.

Podrobnosti zatím nejsou známy kromě toho, že by to měla být druhá nejvyšší budova na světě. Lakhta Center II se má tyčit do výšky 703 metrů. Údajně také nabídne nejvýše položenou vyhlídkovou plošinu na světě, která by se měla nacházet v 590 metrech nad zemí.

Vizualizace Lakhta Center II najdete zde: