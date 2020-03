V New Yorku přesedají na jízdní kola, vyhýbají se veřejné dopravě | E15.cz

Město spojované se zácpami aut a metrem se kvůli pandemii mění. Od začátku března výrazně přibylo obyvatel New Yorku, kteří vyrážejí do práce na kolech. Libují si, že tím zároveň posílí své zdraví. Radost z toho má i společnost Citi Bike, která v metropoli zajišťuje sdílení kol.

Citi Bike oznámil, že mezi 1. a 11. březnem urazila půjčená kola o 200 tisíc cest více než ve stejném období před rokem. Letos to bylo přes půl milionu jízd.

Cyklistů výrazně přibylo, když se nákaza koronaviru rozšířila po městě a lidé začali mít strach cestovat veřejnou dopravou. „Snížilo to mou úzkost,“ vysvětlila New York Times Halimah Marcusová, ředitelka neziskového vydavatelství v Brooklynu, proč teď jezdí do práce na kole. „Jízda je zvládnutelná a prospívá mému duševnímu zdraví,“ dodala.

Nárůst počtu jezdců potvrzuje i sčítání na čtyřech mostech spojujících Manhattan s Brooklynem a Queensem, které cyklisté často využívají. Začátkem března tam zaznamenali 21 tisíc přejezdů, o polovinu více než loni stejnou dobou.

Více lidí jezdí na kolech podle statistik i v dalších amerických velkoměstech, více než dvakrát tolik například v Chicagu.

Paradoxně loni vedení New Yorku čelilo protestům kvůli nárůstu počtu smrtelných nehod cyklistů. Starosta Bill de Blasio slíbil investovat 60 milionů dolarů do jejich bezpečnosti v ulicích. Opatření podle deníku již přináší své ovoce.

„Snažíme se udělat vše pro to, abychom zajistili cyklistům jízdu bezpečnější a snadnější,“ uvedla Polly Trottenbergová, předsedkyně newyorské dopravní komise, která zvažuje zavedení dočasných jízdních pruhů a vytvoření většího počtu parkovacích míst pro kola.