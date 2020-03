Žebříček nejšťastnějších národů: Vedou Finové. Češi nakukují do druhé desítky | E15.cz

Finsko nad ostatními zeměmi podle zprávy OSN vyniká silnou záchrannou sociální sítí a dalšími podpůrnými systémy, které země dokáže v případě potíží rychle využít. Zprávu zveřejnila sekce OSN pro udržitelný rozvoj 20. března, který je Mezinárodním dnem štěstí.

Země jsou do pořadí v žebříčku štěstí vyhodnocovány podle šesti klíčových kategorií, které podporují liskou pohodu. Jedná se o příjem, svobodu, důvěru, střední délku života, sociální podporu a štědrost. "Velkou součástí pohody je kvalitní veřejné zdravotnictví," říká k prvenství pro CNN Samuel Kopperoinen, z Helsinek, který je ženatý a má tři děti. Finové podle něj mají pocit, že v případě onemocnění a postižení se o ně stát postará. „Věříme v kvalitu a dostupnost péče. Síť sociálního zabezpečení je důležitá a pomáhá nám, pokud ztratíme práci, onemocníme nebo onemocní děti. Pokud ztratíme příjem, můžeme získat náhradu, což nám pomáhá přežít a upravit naši každodenní spotřebu,“ doplnil Kopperoinen.

Kvalita společnosti se ale projeví zejména v krizových situacích, jako je nynější pandemie koronavirusu. "Místní obce a církve organizují celkovou pomoc a ještě pomoc svým členům," řekl Kopperoinen. Na internetu také existují organizované služby typu peer-to-peer, jako je Nappi Naapuri, kde lidé mohou poskytovat a žádat o pomoc z okolí.

"Pocit štěstí sám o sobě v pandemii nepomůže. A samotný sebepropracovanější zdravotní systém to také nemůže zvládnout. Klíčovými opatřeními v nadcházejících týdnech bude co nejlépe zvládnuté dodržování sociální distance, karantény, dezinfikování, hygiena a další opatření omezující společenský a ekonomický život," uvedl pro server CNN spoluautor zprávy o štěstí Jeffrey Sachs, profesor ekonomie a ředitel Centra pro udržitelný rozvoj z Kolumbijské univerzity.

"Jedná se o velmi tvrdý režim, který je velice obtížné zavádět a následně dodržovat. Navíc, byť v relativně rátkodobém horizontu, se jedná o vysoký ekonomický náklad. Ale je třeba udělat všechno pro to, aby se svět vyvaroval katastrofální úmrtnosti," doplnil Sachs s tím, že si je jistý, že dobře fungující vlády, kterým občané důvěřují, skončí lépe, protože epidemie koronavirusu vyžaduje silnou a efektivní činnost vlády.

Jinak podle něj vypadá situace například ve Spojených státech, která je ve Světové zprávě o štěstí až na 18. místě. "V tomto případě to odráží nízkou důvěru občanů ve vládu, její slabou výkonnost a slabá očekávání ze strany veřejnosti. Amerika je zcela nepřipravená," dodal profesor.

Když pandemie, jako je koronavirus, útočí na zdraví a příjem obyvatel země, lidé ve společnosti s vysokou důvěrou ve své vládní představitele zcela přirozeně hledají způsoby spolupráce na nápravě škod a obnovení lepších životů, uvádí zpráva OSN. A někdy to dokonce vede k překvapivému nárůstu pocitu štěstí v důsledku toho, co by se jinak mohlo zdát nepředvídanými katastrofami.

Zdá se, že nejčastějším vysvětlením je, že lidé jsou příjemně překvapeni ochotou svých sousedů a institucí pracovat a navzájem si pomáhat, což podle zprávy OSN přináší zvýšený pocit sounáležitosti a hrdost na to, čeho se podařilo společně dosáhnout. Tyto zisky pak mohou být tak velké, aby kompenzovaly materiální ztráty.

I bez vlivu dopadů koronaviru se žádná z největších ekonomik na světě nedostala do top 10 žebříčku štěstí. Británie obsadila 13. místo, Německo druhý rok v řadě zůstalo na 17. místě. Japonsko obsadilo 62. místo, Rusko 73. pozici a Číně patří 94. místo.

Česká republika obsadila 21. příčku, oproti loňsku si polepšila o dvě pozice.

Na druhé straně spektra jsou lidé v Afghánistánu následováni obyvateli Jižního Súdánu (152. místo), Zimbabwe (151. místo), Rwandou (150. místo) a Středoafrickou Republikou (149. místo).

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 20. března za Světový den štěstí v roce 2012 a uznalo význam štěstí a pohody jako jeden z univerzálních cílů v životech lidí na celém světě.

Nejšťastnější země světa

1. Finsko 2. Dánsko 3. Švýcarsko 4. Island 5. Norsko 6. Nizozemsko 7. Švédsko 8. Nový Zéland 9. Rakousko 10. Lucembursko

Nejméně šťastné zeme světa