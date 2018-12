Vánoční hity jsou zlatý důl. Interpretům sypou každý prosinec miliony dolarů | E15.cz

Prosinec co prosinec se opakuje stejný scénář. Snad ze všech reproduktorů světa zní na vlas stejné vánoční písně. “All I Want for Christmas is You”, “Let it Snow”, “It's the Most Wonderful Time of the Year” nebo “Do They Know It's Christmas?” se posluchačům natolik vryly pod kůži, že už si bez nich vánoční čas snad ani nedokáží představit a pouští si je zcela dobrovolně také na Spotify nebo na YouTube. A jejich autorům (nebo jejich potomkům) tak zcela nevědomky posílají pod stromeček tučné finanční šeky.