Noc kostelů 2020: Zapojí se tisícovka církevních staveb | E15.cz

Zrození noci kostelů aneb Ať za tmy vstoupí kdokoliv Tradice zvát do kostela v nezvyklou hodinu úplně každého vznikla v roce 2005 v Rakousku. Zrodila se náhodou o rok dříve, když kostelník jednoho z vídeňských chrámů nechal při úklidu otevřené dveře. Kolemjdoucí do kostela sami se zájmem vstupovali. Od té doby se tato idea nenásilně představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich běžně nechodí, šíří po Evropě. Akce se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní připojilo Švýcarsko. V Česku se první Noc kostelů konala v roce 2009. V posledních letech při ní bývá zaznamenáno přes půl milionu návštěvnických vstupů. Letošní akce se původně měla konat 5. června, ale Česká biskupská konference ji v souvislosti s koronavirem o týden posunula. Noc kostelů je mezi lidmi nejvíce reflektovanou církevní akcí, jak ukázal výzkum agentury IBRS, který si dala vypracovat Česká biskupská konference. Podobnou akcí jako Noc kostelů je festival muzejních nocí, který pořadatelé z termínu 15. května až 13. června přesunuli na 10. října až 14. listopadu. Noc divadel se tradičně koná až v listopadu, letos organizátoři počítají s termínem 21. listopadu. Obdobně smyslem letošní Noci hotelů 31. ledna bylo poděkovat místním lidem za vstřícnost k turistům, nabídnout nový zážitek v jejich městě i zdůraznit význam cestovního ruchu pro místní obyvatele.