Rony Plesl vyzdobí neratovický kostel | E15.cz

Středočeské Neratovice se zřejmě dočkají kostela. Ten dosud ve městě chybí. Farář Peter Kováč, který má výstavbu na starosti očekává, že by kostel mohl získat během příštího roku stavební povolení a do dvou až tří let by mohlo nové duchovní a komunitní centrum, které navrhl architek Zdeněk Fránek, stát. Náklady na výstavbu jsou zhruba devadesát milionů korun. Stavba má být kromě zelené střechy unikátní i tím, že pro ni výtvarník a sochař Rony Plesl vytvoří skleněnou křížovou cestu. Tu zasadí do stěny budovy.