Vědci jsou na stopě léku proti ebole | E15.cz

Viry ebola či Marburg patří k těm s nejvyšší úmrtností na světě, dosahuje téměř 90 procent. Oficiálně na tyto nemoci neexistuje léčba, ale to by se však mohlo brzy změnit. Výzkumníci z chicagské University of Illinois identifikovali několik molekul, které se dokážou vázat na specifický protein těchto nitkových virů, a zamezit jim tak v napadání buněk organizmu.