Vědci umějí tisknout řasové potahy pro energetiky i módní návrháře | E15.cz

ZDROJ: University of Rochester

„Trojrozměrný tisk je velmi silná technologie pro výrobu živých funkčních materiálů s neuvěřitelným potenciálem,“ zdůraznil první autor studie Srikkanth Balasubramanian z Technické univerzity v Delftu. S kolegy z Rochesterské univerzity experimentoval s bakteriální celulózou, vedlejším produktem životního cyklu bakteriálních kolonií. Tato celulóza má řadu unikátních vlastností, je pružná, tuhá, pevná a po deformaci si zachovává tvar.

Poté, co se vědcům podařilo do celulózy vpravit řasy, vznikl nečekaně kvalitní, přírodně odbouratelný materiál, který je pevný, snadno sériově vyrobitelný a hlavně schopný fotosyntézy. „Díky tomu dokáže fungovat řadu týdnů, lze jej dokonce v určité formě regenerovat,“ píší výzkumníci ve studii, kterou publikoval časopis Advanced Functional Materials.

Vědci věří, že jejich „řasová celulóza“ v budoucnu poslouží jako základ pro výrobu umělých listů či fotosyntézních potahů průmyslových povrchů, které by tak mohly dostat novou funkci. Mohla by se uplatnit i ve vesmíru, kde se rostlinám může obtížně růst a kde bude potřeba alespoň částečná lokální výroba kyslíku. „V úvahu také připadají kožní štěpy – materiál by mohl v budoucnu produkcí kyslíku urychlovat léčbu ran,“ dodala Anne S. Meyerová na webu Rochesterské univerzity.

V neposlední řadě vědce napadl módní sektor. Bioobleky z řas prý mohou oslovit určitý typ zákazníků, kterým vadí environmentální náročnost textilního průmyslu. Zda se tyto vize naplní, záleží na tom, jestli po takovém materiálu bude poptávka, popřípadě co na něj řeknou průmyslníci a očividně i módní policie.