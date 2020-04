Vědci varují před nadměrným používáním ústnich vod | E15.cz

Používání ústní vody se v poslední době v reklamách popisuje jako esenciální hygienická činnost. Lidským ústům prospívá tím, že je zbavuje „špatných“ bakterií zodpovědných za tvorbu zubních kazů a nepříjemného zápachu dechu. Výzkumníci z britské University of Plymouth nyní varují , že není všechno zlato, co se třpytí.

Jako příklad uvádějí volně prodávané ústní vody obsahující antibakteriální látku chlorhexidin (CHX). Ta totiž nadmíru agresivně likviduje celou ústní mikroflóru, čímž poskytuje šanci k budoucímu přemnožení bakterií produkujících kyselinu mléčnou. Tím ve výsledku v ústech dochází ke snížení pH a možnému zvýšení rizika vzniku zubních kazů.

„Existuje překvapivě málo znalostí či odborné literatury, která by se věnovala ústním vodám,“ říká dietetický výzkumník Raul Bescos ze zmíněné univerzity. „CHX je široce využíván, ale existuje jen minimum validního výzkumu jeho efektů, navíc jen na úzkou škálu bakterií, a ještě jen in vitro,“ dodal. V časopisu Scientific Reports nyní popsal experimenty s téměř čtyřmi desítkami dobrovolníků. To je sice malé číslo, ale je to stále vyšší číslo, než se kterým pracovaly dosavadní experimenty s chlorhexidinem.

Dobrovolníci používali týden běžnou ústní vodu a poté týden tu s chlorhexidinem. Na konci každého z týdnů byla provedena analýza pH jejich úst a koncentrace laktátu, glukózy, dusičnanů a dusitanů. Použití vody s CHX mělo u všech jedinců shodný výsledek – snížení mikrobiální diverzity v ústech, zvýšení podílu laktátu a glukózy ve slinách a tím změně pH v ústech. Navíc – u všech jedinců byl poté zjištěn zvýšený krevní tlak. To podle Bescose může souviset s tím, že CHX narušuje proces přeměny dusičnanů na dusitany, které jsou jedním z faktorů uvolňujících napětí cév – tedy napomáhají snížení krevního tlaku. Souvislost mezi používáním určitých ústních vod a krevním tlakem zmiňovaly i dřívější studie.

„Významně jsme podcenili komplexnost ústního mikrobiomu a jeho bakterií,“ shrnula biomedička Louise Bedfieldová s odkazem na tradicionalistický pohled, že „bakterie jsou špatné a způsobují nemoci“. Stále více výzkumů totiž odhaluje, jak je drtivá většina bakterií ve střevech a v ústech pro lidské zdraví životně důležitá.

Doktorka Zoe Brookesová, další ze spoluautorů studie, rovněž upozornila na aktuální praxi při epidemii COVID-19, při níž řada zubních lékařů používá výplach pomocí CHX před samotným zákrokem. „Urgentně potřebujeme více informací o tom, jak účinkuje na viry,“ vysvětlila. Někteří lékaři například k výplachu kombinují CHX ještě s peroxidem vodíku či s alkoholem, a to v různých poměrech.