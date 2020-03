Vědci zjistili, že mikrojehly pomohou s léčbou kůže | E15.cz

Farmaceuti z Georgijského technického institutu nyní přišli s možným řešením, které zesiluje léčivé účinky kožních krémů: mikroskopické částice ve tvaru nášlapných ježků. Vědci v časopise Nature Medicine popsali zvýšené účinky krémů, do nichž byly vmíchány mikroskopické částice přezdívané STAR. Ty na první pohled vypadají jako obyčejný prášek, který se přidává do peelingové kosmetiky. Pohled pod mikroskopem však odhalí ostré hroty a tvar částice v zásadě totožný s klasickými ježky používanými proti nájezdům kavalerie.

„Mikroskopické částice STAR penetrují pokožku a tím umožňují průnik krému, respektive léčivých látek v něm, hlouběji do ní, čímž zvyšují jejich efektivitu,“ shrnuli výzkumníci popsaný mechanismus. Lékaři částice STAR testovali na myších s rakovinou kůže. Běžně používané onkologické krémy pak v testech měly vyšší účinnost, pokud do nich byly přimíchány ostré částice. „O mikrojehlách víme, že jsou dobré při doručení léčivých látek v lokálních podmínkách třeba formou náplastí, řada kožních chorob ale postihuje rozsáhlé části těla. Proto jsme se rozhodli otestovat, jak by to vypadalo, pokud bychom jehly přimíchali rovnou do krému,“ vysvětlil vedoucí výzkumu Mark Pausnitz.

Mikroskopické vpichy z částic v krému údajně pacient necítí, přesto dramaticky, nicméně jen dočasně, zvyšují prostupnost jeho kůže. Lékaři tvrdí, že STAR lze využít pro léčbu nejen zmíněné rakoviny kůže, ale také třeba lupénky či bradavic. STAR jsou vyrobeny z oxidu titaničitého. O případných ekologických dopadech širšího nasazení těchto mikročástic se výzkum ale nijak nezmínil.