Vědci zjistili, že na Měsíci mohou stavět s močovinou | E15.cz

Moč může projít průmyslovým comebackem. Namísto návratu do kožedělného průmyslu ji však čeká cesta na Měsíc. Tvrdí to materiáloví inženýři z Polytechnické univerzity ve španělské Cartageně, kteří se zaměřili na testování směsí, jež by lidstvo mohlo využívat při budování lunární základny. Proteiny močoviny totiž přispívají k „výrazné pružnosti“ stavební směsi – takové konstrukce jsou pak odolnější vůči teplotním změnám.