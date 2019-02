Vědci zjistili, že chytrá injekce toho umí víc, než čekali | E15.cz

Jednou z největších komplikací při injekčním podání léčivé látky je vpíchnutí injekce do jiné tkáně, než kam patří. Takzvané přestřelení může nastat u celé řady zákroků, například při epidurální anestezii, při vpichu do pobřišnice nebo při vpichu do podkožní tkáně. Britští lékaři z Brigham Women’s Hospital nyní vyvinuli chytrou injekci i2T2 (z anglického intelligent-injector for tissue-targeting), která měří hloubku, tlak i tření, jež jehla při průchodu tkání překonává, a je schopná přesně určit, kam se lékař či sestra „napíchli“.