Vědci zjistili, že vlci upravili své teritoriální návyky | E15.cz

Zvláštního rukopisu rozšíření vlka německou krajinou si všimla Ilka Reinhardtová, bioložka, která pracuje v institutu LUPUS specializujícím se na monitoring a výzkum vlčí populace v Německu. Za poslední tři dekády se vlčí smečky přesouvaly na nová teritoria kategoricky podle jasného vzorce: napřed do vojenské oblasti, poté do přilehlých „klidných“ zón.

Podle Reinhardtové se tak dělo a děje díky výjimečně přísnému režimu ve vojenských areálech. Úmrtnost šelmy je v nich – ať už při incidentech jako je setkání s člověkem, či prachsprostém pytlačení – mnohem nižší než v „obyčejných“ chráněných oblastech.

A šelma si to očividně uvědomila a tuto znalost si v posledních generacích předává. Vlci se do Německa vrátili po téměř století a půl v roce 2001, nyní je na tamním území evidováno 73 smeček.

Populace podle přírodovědců zažila za poslední rok doslova boom, když se zvětšila o 36 procent. Do Česka se vlk vrátil v polovině devadesátých letech, a to do Beskyd ze slovenských Karpat, ovšem vinou pytláctví i legálního lovu na Slovensku se vlci v Beskydech do roku 2016 vyskytovali jen občasně. V zimě 2017/2018 byla po letech opět potvrzena vlčí smečka. V Česku bylo v letech 2017/2018 evidováno 16 vlčích teritorií, zpravidla přesahujících ze sousedních zemí.