Vědci zjistili, že cigarety otravují vzduch i po típnutí | E15.cz

Cigareta nepřestává být pro své okolí toxická ani poté, co ji kuřák „típne“. Výzkumníci potvrdili, že v průběhu čtyřiadvaceti hodin od uhašení cigarety její nedopalek pokračuje v uvolňování škodlivých látek do ovzduší: „Nedopalek uvolní kolem 14 procent nikotinových výparů, které by obvykle cigareta uvolnila při hoření,“ píší vědci ve výzkumu, který publikovaly časopisy international Journal of Indoor Environment and Health a Science of the Total Environment.