Ochrana přírody v Česku: start z nuly se podařil, hrozby tu ale jsou | E15.cz

První zákon o ochraně přírody, první samostatné ministerstvo, řeky, do kterých lze bez obav vstoupit, tři nové národní parky. To je jen velmi stručný výčet z pozitiv, která přinesly tři dekády systematické ochrany životního prostředí v Česku. Všechny negativní trendy se nicméně po sametové revoluci zvrátit nepodařilo a přibyly některé nové hrozby. Podívejte se do galerie zachycující především úspěchy péče o českou přírodu a krajinu.