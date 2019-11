Vědci zjistili, že kančil stříbrohřbetý nevyhynul | E15.cz

„Záběry to však vyvracejí, je to úžasná zpráva,“ uvedla An Nguyen, doktorandka na Leibnizově institutu pro výzkum divokých zvířat a zvířat chovaných v zoo v Berlíně, který fotopasti v rámci práce pro Global Wildlife Conservation spravoval. Kančila stříbrohřbetého, latinsky Tragulus versicolor, poprvé popsali v roce 1910 členové expedice, kteří ho objevili 450 kilometrů severně od Ho Či Minova města.

Z čeledi kančilovitých pocházejí například také nejmenší žijící sudokopytníci na světě. Přírodovědci se shodují, že čeleď má vazby na velbloudy i jelenovité. Studii o kančilově znovuobjevení publikoval časopis Nature.

Server ScienceAlert upozornil, že v souvislosti s biodiverzitou planety je to jedna z mála dobrých zpráv v poslední době. Připomněl také květnový dokumet panelu mezivládní organizace IPBES. Biologové a další experti na biodiverzitu v něm varovali před vlivem lidské činnosti na přírodu. Vyhynutí údajně hrozí až milionu živočišných druhů.