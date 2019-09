Před komáry člověka ochrání grafen, zjistili vědci | E15.cz

Boj lidstva proti komářím štípancům a jimi přenášeným chorobám dostal nečekaného spojence: nejtenčí a nepevnější materiál na světě – grafen. Tvrdí to výzkumníci z Brownovy univerzity v americkém Rhode Islandu. Člověku prý stačí nosit oblečení, které je potaženo vrstvou grafenu. Komáří sosáček ji totiž jednak není schopen propíchnout, jednak ale také tato netradiční forma uhlíku blokuje chemické látky, podle nichž se otravný hmyz orientuje a „cítí“ krev.

„Komáři jsou významným vektorem při šíření řady chorob po celém světě. Náš objev představuje nechemickou ochranu před jejich bodáním,“ uvedl starší autor studie Robert Hurt.

Podle něj výzkumný tým pracoval na nových textiliích se zakomponovaným grafenem, které by blokovaly různé druhy toxických chemikálií. Nápad na možnou ochranu před komáry prý přišel zcela náhodou, a podle všeho se vyplatil: ani jeden z dobrovolníků, kteří se ve jménu vědy nechávali pokousat komáry, neobdrželi jediné kousnutí v okamžiku, kdy byla jejich ruka pokryta vrstvou oxidu grafenu.

Podle vědců bylo také překvapivé, jak se změnilo chování komářího hejna, když do pokusné krabice s komáry vnikla ruka chráněná grafenem. „Ruku zcela ignorovali, ani se na ní nepokoušeli přistát, jako by šlo o obyčejný předmět,“ dodala Cintia Castilhová, doktorandka podílející se na studii. To prý ukázalo silný potenciál grafenu jako chemické bariéry, který následně potvrdili, když na „grafenovou ruku“ nanesli lidský pot. V ten okamžik se k ní komáři opět začali slétat.

Vědci dále pracovali na zpevnění oxidu grafenu. Když je suchý, komár jej nepropíchne, když však mírně provlhne, ztrácí svoji odolnost. Experimenty ukázaly, že nejvhodnější je oxid grafenu se sníženým podílem kyslíkových molekul, ten je však zase neprodyšný, tudíž nevhodný pro zakomponování do textilií. „V dalším výzkumu se pokusíme oba oxidy zkombinovat k výrobě ochranné textilie,“ dodal Hurt. Hlavním cílem je prý zvýšení stability prodyšného oxidu grafenu.