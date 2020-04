Vědci zjistili, že papír z pylu vylepší budoucí roboty | E15.cz

Nová generace ohebných komponent by mohla vzniknout díky vynálezu výzkumníků z Nanyang Technological University v Singapuru.

Nová generace ohebných komponent by mohla vzniknout díky vynálezu výzkumníků z Nanyang Technological University v Singapuru. Stvořili totiž papíru podobný materiál, který reaguje na změny okolního prostředí – jmenovitě změny ve vzdušné vlhkosti – a je zároveň plně biologicky odbouratelný. Je totiž z pylu.

Vlastnosti netradičního „chytrého“ papíru popsali v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. „Schopnost tohoto papíru reagovat na externí stimuly z něj činí potenciálně mimořádně praktický materiál pro využití například při konstrukci měkkých robotů, umělých svalů či elektrických generátorů,“ píší vědci ve svém článku na webu univerzity.

V kombinaci s extrémně přesným digitálním tiskem by podle nich mohla vzniknout také nová generace programovatelných biologických ovladačů, tedy komponent robotů a strojů, které slouží jako kontrolní mechanismus.

Jako základní materiál pro výrobu papíru vědci využili slunečnicový pyl, který zbavili svrchní lepivé vrstvy a poté samotného jádra. Tvrdou pylovou skořápku poté rozpustili v alkalickém roztoku, až zgelovatěl. Vše po nalití do formy a patřičném rozprostření nechali vyschnout. Vznikl tak papíru podobný materiál, jehož svrchní vrstva měla mnohem hrubší strukturu (a tím i jiné vlastnosti) než vrstva spodní, měkčí a pružnější.

Tyto rozdílné vlastnosti materiálu daly jeho unikátní schopnost: při změnách vzdušné vlhkosti se kroutí, přičemž opakováním schnutí a vlhčení lze docílit kompletního otočení. „Pylové částice v površích papíru rozdílnou rychlostí absorbují vlhkost a dle toho expandují,“ vysvětlil jeden z autorů studie Song Juha.

Změnou vlastností alkalické lázně a výsledného gelu je pak podle vědců možné regulovat výslednou rychlost deformace papíru. Využitelnost demonstrovali spojením dvou takto rozdílně upravených papírů, které se pak při průběžném zvlhčování, či naopak vysušování okolního vzduchu píďalkovitě pohybovaly.