Vědci zjistili, že v Česku stojí nejstarší dřevostavba světa | E15.cz

Dřevěná studna, kterou olomoučtí archeologové našli při záchranném výzkumu pod budoucí dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji, je nejstarší pravěkou dřevěnou strukturou na světě. Potvrdil to výzkum, který ji datuje do let 5256 až 5255 před Kristem, uvedl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.