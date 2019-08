Vědci zjistili, že z mikrokapek vody vzniká kysličník | E15.cz

„Voda je jednou z nejběžněji se vyskytujících sloučenin na Zemi. Řekli byste, že po dekádách let jejího výzkumu už není co objevovat. Přesto nastalo nové překvapení,“ uvedl vedoucí studie Richard Zare, který, jak už to u vědeckých objevů bývá, původně pátral po něčem zcela jiném: metodě, jak v mikrokapičkách vody efektivněji vytvářet zlaté nanostruktury.

Při jednom z experimentů si Zare všiml, že při jeho úspěšných pokusech vzniká také hydroxyl – atom vodíku spárovaný s atomem kyslíku, který v původním procesu působí jako redukční látka.

Jeho asistentka Katherine Walkerová pak toto zjištění posunula v úvahu, zda by nešlo docílit také vzniku spárované dvojice atomů kyslíku a vodíku, tedy peroxidu vodíku, což se následně potvrdilo.

Tým univerzitních chemiků postupně vylučoval možné důvody a mechanismy vzniku peroxidu, než jim zbyl ten nejpravděpodobnější: vazbu mezi hydroxylovými molekulami způsobuje silné elektrické pole v okolí povrchu mikrokapiček vody letících vzduchem.

Vědci přiznávají, že výsledky jejich přesměrovaného výzkumu jsou takřka kuriózní. Upozorňují nicméně na to, že mohou mít dalekosáhlé dopady na celý chemický průmysl. Ten totiž získal levný, a hlavně zcela ekologický způsob výroby peroxidu vodíku.

Zare dodal, že objev přinejmenším alespoň usnadní dezinfekci rozsáhlých ploch jednoduše tím, že se na ně nastříkají dostatečně malé mikrokapičky vody. Čím menší totiž částečky jsou, tím snáze a v hojnějším množství peroxid vzniká.