Vikingové vypadali jinak, než jsme si mysleli, ukázala vědecká studie | E15.cz

Zkoumání bylo podrobeno celkem 442 vikingských koster, které byly nalezeny po Evropě. DNA těchto pozůstatků odhalilo, že mnozí Vikingové měli tmavé vlasy, ne blonďaté. „Výsledky mění vnímání toho, kdo vlastně Viking byl. Až dosud jsme v podstatě nevěděli, jak vypadali,“ uvedl evoluční genetik Eske Willerslev, který působí na Univerzitě v Cambridge a Univerzitě v Kodani. „Historické knihy bude třeba aktualizovat,“ doplnil.

V nové studii - dosud největší genetické analýze Vikingů - vedl Willerslev tým desítek vědců, kteří zkoumali zbytky vikingských koster získaných z archeologických nalezišť ve Skandinávii, Velké Británii, Irsku, na Islandu, v Grónsku, v Rusku a v dalších zemích. Většina kosterních pozůstatků pochází z doby zhruba 793–1066 našeho letopočtu.

Skenováním DNA bylo také zjištěno, že před i v průběhu vikingského věku, se do krevních linií původních Vikingů dostávaly genetické informace z Asie, jižní Evropy nebo Britských ostrovů.

Jednotlivé vikingské národy se dělily i podle toho, kde byla jejich poloha. „Dánští Vikingové odjeli do Anglie, zatímco švédští Vikingové do Pobaltí a norští Vikingové do Irska, na Island a do Grónska,“ uvedl Ashot Margaryan z univerzity v Kodani. Podle něj byly některé kmeny Vikingů izolovanější a některé naopak zcestovalejší. I proto zde proudilo více genetických informací i od jiných národů. Některé analýzy například tvrdí, že asi šest procent obyvatel Británie má vikingskou DNA, ve Švédsku je to 10 procent.