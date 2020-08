Putorana: Náhorní plošina uprostřed Ruska nabízí ryzí přírodu | E15.cz

Na nejsevernějším výběžku Středosibiřské vysočiny, téměř izolována od okolního světa a s nenarušeným ekosystémem, se nachází náhorní plošina Putorana. Pro svou jedinečnost je již deset let součástí světového přírodního dědictví UNESCO.

Park leží v subarktickém podnebném pásu a až sedmdesát procent oblasti pokrývá věčně zmrzlá půda. Jen v krátkém období léta, kdy teploty dosahují relativně vysokých hodnot, nastává mohutné tání sněhu a ledu. V tuto dobu mají řeky relativně vysoký průtok. V čase zimy jsou však mnohé z nich zamrzlé až na dno.

Členitost terénu vznikala v průběhu milionů let zejména působením velkého množství řek, jezer a ledovců. V oblasti se mimo jiné leží 25 tisíc jezer, některá mají hloubku až 400 metrů. Mezi největší patří Chantajské jezero o rozloze 822 kilometrů čtverečních.

Typickými prvky pro prakticky celou Putoranu jsou velmi hluboká údolí a stolové hory. To vše protkává plochý reliéf podél řek v údolích. Nejvyšším vrcholem parku je hora Kameň, která se tyčí do výšky 1701 metrů. Členitější západní část území se vypíná do výšek mezi 500 a 1000 metry nad mořem.

Ačkoli se Putorana nachází na Sibiři, je její flóra i fauna poměrně pestrá, zahrnuje i několik endemických druhů. V níže položených oblastech parku se rozprostírají lesy typické pro tajgu. Ve výše položených oblastech park přechází v alpinskou tundru a nejvýše položené oblasti pokrývají polární pouště.

Izolace oblasti, která podle vědců trvá více než patnáct tisíc let, poskytla přirozené útočiště některým velmi vzácným živočišným druhům. Vyvinul se tam například poddruh Ovce sněžné nazvaný Putoranská sněžná ovce (Ovis nivicola borealis). Dalším z typických zástupců zvířecí říše je sob. Přes Putoranu pravidelně migruje přibližně půlmilionová populace tohoto savce.

Park je také útočištěm mnoho druhů ptáků, kteří tam hnízdí během migrace. V Putoraně se vyskytuje 34 druhů savců a 140 druhů ptactva.

Kvůli nenarušené přírodě a unikátnosti oblasti, byla Putorana roku 2010 zařazena na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Na území o rozloze necelých devatenáct tisíc kilometrů čtverečních žijí v současné době pouze správci parku.

Do budoucna může tuto přírodní oblast ohrozit rostoucí zájem turistů, lovecké výpravy a znečišťování ovzduší. Právě to jde na vrub především nedalekému městu Norilsk, které je kvůli těžbě kobaltu a niklu nechvalně proslulé jako jedno z nejznečištěnějších měst světa.