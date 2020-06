Virus a zavřené hranice utišily i ruch oblíbeného Karlštejna. Turistů je o polovinu méně | E15.cz

"Týdny byly slabší i v předchozích letech, ale tak prázdné to tady samozřejmě nikdy nebylo. Nicméně pro nás by to skončilo i bez koronaviru," říká místní, který se už více jak dvacet let přivydělává dopravou turistů k hradu na koňském povoze.

Hrad bude kvůli plánované rekonstrukci lávky pro koňské povozy na čas nepřístupný. Jedna z oblíbených turistických atrakcí tak bude muset na čas skončit, a to bez ohledu na konorovirus. "Budu hledat práci. O sebe se nebojím, co ale bude s koňmi nevím. Asi nebudu mít na to, abych je živil," dodává.

Stejně poloprázdné jako je parkoviště, kde stojí jen pár aut, je i ulice vedoucí přímo k hradu. Zavřené jsou jak některé obchody se suvenýry, tak i restaurace. Většina provozoven teď ožívá nanejvýš o víkendech. Každopádně i v sobotu a v neděli je úbytek turistů znát. Podle místních jich do podhradí míří až o polovinu méně.

Karlštejn patří k nejoblíbenějším tuzemským památkám, ročně ho navštíví okolo dvou set tisíc lidí. Za více než dva měsíce nuceného uzavření tak hrad přišel o zhruba 50 tisíc návštěvníků.

Jak ale uvádí místní kastelán Lukáš Kunst, uzavírku využili pro hladší průběh rekonstrukce. Ta počítá s obnovou Císařského paláce či hradního purkrabství, vzniknou také nové expozice a moderní návštěvnické centrum. Práce mají být hotovy nejpozději do konce roku 2022.

"Paradoxně díky uzavření památek kvůli koronaviru jsme stihli udělat prašné práce, které by návštěvníky obtěžovaly, a nyní už se jich tolik nedotknou," dodává Kunst.

Uprostřed jindy plného hrádního nádvoří se tak uprostřed týdne shlukuje jen pár malých skupinek lidí. Převážně z Česka. Kromě sbíječek se tu ozývá i italština a ruština. Právě Italové každoročně otevírají sezónu a studentské zájezdy vykrývají slabší měsíce. To, že letos nedorazili pociťují především provozovatelé gastro provozů.

"Jezdí jich velké skupiny, jde především o mladé, kteří sem jezdí v rámci školních výletů. Vykrývají nám slabší sezónu, letos jsme ale všechny nasmlouvané zakázky museli zrušit," přibližuje žena, která pracuje v restauraci U Adama. Ta by mohla těžit z výhodné polohy, nachází se přímo pod hradem. Jaká ale bude hlavní sezóna, která by se pomalu měla rozběhnout, si ale tamní tým netroufá ani odhadovat.

Stejně jako například provozovatel nedávno otevřené pivotéky. "Do Karlštejna jsem se přestěhoval před sedmi lety. Bydlím tu a teď jsem tu začal i podnikat," dodává.

Podle něj je jasné, že letošní sezóna bude mnohem chudší než ty předešlé. Předpokládá, že tuzemští turisté nebudou ochotni utrácet stejné množství peněz jako ti ze zahraničí.

"Víte, co nechápu? Macron doporučí všem Francouzům, aby kvůli podpoře ekonomiky letos trávili dovolenou ve své zemi. Česká vláda místo toho řeší, jak ulehčit cestování do Chorvatska," uzavírá.