Koronavirus ohrožuje světovou ekonomiku. Přibrzdí retail, turismus i dopravu | E15.cz

„Náš základní předpoklad je, že to bude mít docela velký dopad, ale poměrně krátkodobý,“ uvedl podle The New York Times v Hongkongu působící ekonom Louis Kuijs. Objevují se už i první odhady důsledků pro čínské hospodářství. Britská analytická společnost Plenum Group podle webu South China Morning Post míní, že koronavirus může v prvním čtvrtletí přibrzdit největší asijskou ekonomiku až o čtyři procentní body.

Velký dopad na dopravu

Problémy v důsledku izolace některých měst a obav obyvatel pocítí zejména dopravci. Plenum Group upozornila na to, že v sobotu, tedy na lunární Nový rok, meziročně poklesl objem letecké a železniční přepravy v Číně o čtyřicet procent. V rámci opatření proti šíření nemoci se navíc někde ruší veřejné akce, zavírají atrakce, kina, restaurace i větší obchody.

Vláda země navíc o víkendu zakázala cestovním kancelářím prodej domácích i zahraničních dovolených, což může mít dopad na cestovní odvětví všude po světě. Doplatí na to nejen hotely a restaurace, ale také prodejci luxusního zboží, které čínští turisté rádi nakupují.

Zdržení výroby může zasáhnout řadu zemí

Odborníci zároveň varují, že v epicentru nákazy ležící Wu-chan je důležitým průmyslovým centrem, kterému se přezdívá čínské Chicago. Čínská vláda prodloužila novoroční volno, někteří zahraniční pracovníci budou repatriováni. Výroba se tak nejen v tomto městě zdrží, což může znervóznět kupříkladu dodavatele surovin v Indii či v Austrálii.

Pokud omezení potrvá a poškodí už nyní stagnující čínskou ekonomiku na delší čas, pocítí důsledky řada zemí. „Mohlo by to dopadnout na továrny v Německu a na autodíly, které se vyrábějí v Česku, Maďarsku a v Polsku,“ vypočítává zmíněný americký deník.

Na toto riziko upozorňuje i hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. „Zpomalení čínské ekonomiky o jeden procentní bod vyvolává zpomalení ekonomik střední a východní Evropy v rozsahu od 0,25 do 0,3 procentního bodu, vyplývá z výpočtu České národní banky,“ uvedl Kovanda a dodal, že pokud by tedy například šíření nákazy koronavirem vedlo ke zpomalení čínské ekonomiky ze šestiprocentního na pětiprocentní roční růst, Česko musí počítat s tím, že neporoste tempem 2,2 procenta, nýbrž tempem 1,9 procenta.

Hongkong se bojí dalších problémů

V Číně už každopádně padají návrhy na opatření, která by mohla pomoci ekonomiku oživit, například v podobě snížení daňové zátěže malých a středních firem. S obzvláštním znepokojením sleduje vývoj Hongkong, který už poškodily čínsko- -americká obchodní válka a měsíce protestů.

Správkyně oblasti Carrie Lamová v úterý oznámila, že od 30. ledna bude zastavena doprava na vysokorychlostní železnici mezi Hongkongem a pevninskou Čínou. Přerušeno bude také trajektové spojení a bude omezen počet letů. Cestovní ruch je přitom významným pilířem hospodářství oblasti, přičemž nejvíce turistů přijíždí z pevninské Číny.