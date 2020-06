Dostálová slibuje slevu na lázně | E15.cz

Česko má krizový akční plán tuzemského cestovního ruchu pro letošní a příští rok. Schválila ho vláda. Obsahuje 16 opatření pro obnovu tohoto odvětví. Některá jsou plošná, platná i pro další obory jako program COVID nájemné nebo kompenzační bonus pro živnostníky. Další v hodnotě zhruba 6,7 miliardy korun jsou specifická, zacílená na cestovní ruch. Součástí jsou státem podporované poukazy na domácí dovolenou. V první etapě budou složit k úhradě pobytu a procedur v lázních, uvedla to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

V rámci krizového akčního plánu vznikne projekt Dovolená v Česku, kdy stát poskytne poukazy na tuzemský pobyt. Nejdříve podle Dostálové chce podpořit lázeňství, kdy na pobyt a procedury přispěje 40 procent, maximálně ale 4000 korun. Pobyt podle Dostálové bude muset být minimálně na šest nocí. Rozpočet bude podle vládních materiálů stanoven až po detailním zpracování projektu. Jednat se bude se zdravotními pojišťovnami, ministerstvo se bude snažit projekt propojit s jejich aktivitami, řekla Dostálová.

Projekt je podle Dostálové zatím plánován do konce roku. Později by bylo možné ho spustit i přes jarní prázdniny příštího roku. V případě potřeby ho ministerstvo využije i na další segmenty cestovního ruchu. Ministerstvo si podle Dostálové dělalo průzkum mezi 1300 respondenty, ze kterého vyplynulo, že jen zhruba 15 procent Čechů chce letos dovolenou strávit v zahraničí. Rozhodnuto strávit léto v tuzemsku je 46,1 procenta lidí, kdy by preferovali relaxační dovolenou, péči o fyzickou a dušení kondici.

Součástí krizového akčního plánu je dále například obnovení marketingových aktivit na zahraničních trzích a zvýšení rozpočtu státní agentury CzechTourism. Akční plán počítá také s podporou domácího cestovního ruchu. „Cílem kampaně je motivovat skupinu nerozhodnutých k cestě po ČR a skupinu rozhodnutých k opakované cestě po ČR. Důraz je kladen na podporu domácích podniků, návštěvu neznámých destinací, prodloužení sezony, kvalitu a bezpečnost služeb,“ píše se v materiálu.

Ministerský krizový akční plán vychází ze záchranného plánu cestovního ruchu, jehož první verzi představili zástupci podnikatelů v tomto odvětví už na konci března.

V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Podle prezidenta Fóra cestovního ruchu Viliama Sivka by bez podpory státu bylo ohroženo 200 tisíc míst. Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Podle agentury CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letos se počítá s propadem cestovního ruchu o více než polovinu.