Vyhrát nebo neprohrát? Jaké strategie volí lídři v krizi | E15.cz

První vlna koronaviru pořádně zamíchala kartami nejen v byznysu. Měli jsme jen krátký čas na to se adaptovat a vzít si ponaučení. Přičemž na záda už nám dýchá další vlna, která má opět potenciál proměnit se v epidemii. A nás čekají velké změny s nepředvídatelným koncem. Jak se k tomu staví lídři od startupů až po velké korporace? Jaké volí strategie? V zásadě jsou dvě - označené jako Play to Win a Play Not to Lose, popisují experti na leadership ze společnosti Atairu.

Každá krize nás nutí ke změně postojů, chování a hodnot. Většina lídrů je pod velkým tlakem a očekávají se od nich odpovědi na komplexní otázky a jasná rozhodnutí o směřování firmy. Někteří sází na jistotu a snaží se zachovat a ochránit vše, co jim doposud dobře fungovalo. Jiní se soustředí na rychlé využití svých silných stránek, hledají nové příležitosti a nebojí se vstoupit i do nových byznysových vod nebo pracovat s lidmi a týmy zcela novým způsobem.

Oba přístupy byly před několika lety popsány jako Play to Win a Play Not to Lose a z mindsetového rámce využívaného zejména v leadershipu a HR, se časem přenesly i do byznysového slovníku.

Hrát obojí

Pokud hrajete v módu Play Not to Lose, jste opatrní a soustředíte se na udržení stability a zachování statu quo: stávající byznys, klienti, lidi ve firmě, procesy, investice…

Pokud se taková firma chce posunout směrem ke změnám a inovacím, ale její zaměstnanci preferují zachování původních struktur a pořádků, často naráží na rezistenci a konflikt hodnot.

Play to Win mindset naopak stojí na odvaze a schopnosti rychle se adaptovat na změny. Prioritou je neustálé zlepšování sebe sama, svých produktů a služeb v návaznosti na aktuální poptávku trhu a experimentování nejen v tom, co děláme, ale i jak to děláme.

Z předchozího odstavce by se mohlo zdát, že právě Play to Win mindset je v tuto chvíli ten správný, ale na základě našich zkušeností a po desítkách rozhovorů s předními českými lídry se ukazuje, že ti chytří dobře balancují obě strategie a nevrhají se jen jedním směrem.

Jsou oblasti, kde je třeba hrát víc na jistotu a jsou příležitosti, kdy se vyplatí zariskovat a investovat čas i peníze do změn. Každá z firem si volí jiné oblasti, proto nemá smysl dávat univerzální rady, ale můžeme se společně podívat na konkrétní příklady obou přístupů.

Když se karty obrací

Některé firmy si v době krize založily akční týmy a několik dedikovaných lidí aktivně sledovalo dění v různých oblastech. Na to pak firmy navazovaly tím, jak budou reagovat, nebo kam zainvestují.

Jako třeba Kodak. Podle aktuálních zpráv firma Kodak od základu změnila svůj přístup i předmět podnikání a vyhrála půjčku 765 milionů dolarů od americké vlády na kompletní přeměnu své výroby. Z chemikálií potřebných pro fotografování na dodávku chemických složek potřebných pro farmacii. Kodak tak bravurně zareagoval na novou příležitost v rámci svého odvětví a americká vláda tím strategicky snižuje svou závislost na zahraničních dodavatelích.

Naopak Heineken od počátku krize vsadil na stabilitu a udělal maximum v péči o své zaměstnance. Od zavedení striktních hygienických pravidel, přes důsledné dodržování pravidel sociálního distancování, až po ujištění lidí, že do konce roku 2020 firma nezruší jediné pracovní místo v důsledku covid-19. To vyvolalo v Heinekenu obrovskou vlnu loajality a nadšení, kdy během krize nedošlo k žádnému omezení výroby nebo výpadkům v distribuci zboží. I takový přístup může zafungovat.