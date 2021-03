Výročí týdne: Americký světec z Prachatic byl symbolem propojení kultur a národností | E15.cz

Jan Nepomuk byl po matce Čech, po otci Němec, ale národnost tehdy zajímala málokoho. Důležitější bylo, že oba rodiče byli hluboce věřící. Po maturitě váhal mezi medicínou a teologickým seminářem. Na maminčino přání zvítězil seminář.

Studia teologie, filozofie a přírodních věd dokončil v Praze. Během studií se dočetl o amerických misiích a cítil, že i on je předurčen pro misijní služby. Uměl německy, česky, řecky, latinsky, rychle se doučoval anglicky a španělsky. Vyskytla se však překážka, kterou nikdo nečekal. Pro nadměrný počet kněží bylo jeho svěcení odloženo a on tak nemohl do služby.

Přesto se vydal do Ameriky a začátkem června 1836 se vylodil v New Yorku. Byl odhodlaný obcházet americké diecéze a hned v té newyorské se mu dostalo požehnání. Jan předpokládal, že se bude několik měsíců připravovat na svou budoucí práci a také na přijetí svátosti kněžství. Té se mu však dostalo již za dva týdny.

Nepomukovi bylo 25 let a hned získal pověření pracovat poblíž Niagarských vodopádů u města Buffalo. Působil nejen mezi usedlíky a přistěhovalci, ale i mezi indiány. Věnoval se zejména péči o chudé, zakládal školy, nemocnice, sirotčince, a dokonce i seminář ve Filadelfii. A také kostely, kterých založil přes osmdesát.

Ve 41 letech se stal čtvrtým filadelfským biskupem. Ve funkci založil první katolickou diecézní vzdělávací soustavu ve Spojených státech. Zůstával však stále skromným a pokorným. Když ho v roce 1860 na filadelfské ulici postihl infarkt, nikdo v jeho chudém vzezření nepoznal biskupa.

Stal se symbolem spojování různých kultur a národností a dodnes je inspirující osobností. V roce 1977 byl prohlášen za svatého. Je pohřben ve filadelfském kostele sv. Petra, ve kterém je umístěna i jeho svatyně včetně malého muzea.