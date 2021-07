Výročí týden: Machu Picchu – perla v horském pralese | E15.cz

Tajemné incké město Machu Picchu představuje fascinující sepětí architektury Inků s dramatickou horskou krajinou. Město leží na skalním hřebeni asi 2500 m n. m. a je obklopeno strmými horami a řekou, jejíž meandr o čtyři sta metrů níže brání přístupu ze tří stran.

Celé město se rozkládá v sedle mezi vrcholy Machu Picchu a Huayna Picchu, které daly legendárnímu městu též současný název. Když ho Bingham před 110 lety poprvé spatřil, bylo jisté, že není prvním, kdo prochází přes 400 let opuštěnými paláci, dvory a ulicemi. Neprostupným a zarostlým terénem dovedl Binghama na místo malý chlapec, jehož rodina bydlela nedaleko. A přímo na místě tehdy pracovalo pár zemědělců, kteří obdělávali zemědělské terasy současného divu světa.

O Binghamovi se říká, že byl předobrazem filmového archeologa Indiana Jonese. Na dochovaných snímcích skutečně vidíme mladého dobrodruha štíhlé postavy v koženém klobouku. Nicméně právě Bingham byl první, kdo svůj objev odhalil světu, prováděl první archeologické výzkumy a místo zpřístupnil dalším badatelům a archeologům. A jak už to u velkých objevů bývá, i Bingham byl původně na stopě něčemu jinému. Hledal totiž poslední bájné útočiště Inků, hlavní město posledního zbytku říše Vilcabamba.

To se podařilo jinému objeviteli až o 53 let později. Mrzet ho to nemusí. Ze skutečné Vilcabamby dnes zůstávají pouze nepřístupné ruiny, zatímco zachovalost a poloha Machu Picchu berou dech nejen milionům turistů. Vypovídají také o nemalých stavitelských schopnostech Inků i o tom, že město nebylo objeveno španělskými kolonizátory. Proč ale bylo kdysi netknuté opuštěno, zůstává stále nevysvětlenou záhadou.