10. Martin Drda s rodinou
Obrovská poptávka po zbraních a také velkorážové munici, jejímž je skupina STV Invest jediným českým výrobcem, nahrává byznysu Martina Drdy. Provozní zisk se meziročně více než ztrojnásobil téměř na sedm miliard korun. Původní společnost STV Praha převzal před čtvrtstoletím po tragické smrti svého otce. Bylo mu tehdy 22 let.
Ještě před válkou na Ukrajině byly kapacity skupiny nevyužité. Loni jí sice částečně chyběly komponenty, dnes už se ale stroje na výrobu velkorážové munice nezastaví, i proto skupina letos očekává další dvouciferný růst. STV se navíc nezaměřuje pouze na výrobu munice a granátů, její náplní jsou také generální opravy tanků a bojových vozidel pěchoty. Výhodou jsou i rozsáhlé skladovací kapacity pro munici a výbušniny.
Mimo vojenskou divizi je důležitá společnost Poličské strojírny, která se zaměřuje především na pneumatické válce, ventily a další prvky a příslušenství pro dveřní systémy hromadné dopravy. Ani ta však nestojí zcela mimo hlavní záběr skupiny – součástí činnosti je i produkce mechanických součástí zbraní a munice.
STV letos také uzavřela smlouvu na odkoupení polovičního podílu ve firmě Promet Tools, jež drží 35 procent akcií v kopřivnické společnosti Tatra Trucks. Většinový podíl v automobilce patří skupině CSG Michala Strnada, se kterou se ale Promet dlouhodobě neshoduje na budoucím směřování této firmy.
Hodnota majetku podle e15: 74 miliard korun
- věk: 48
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: STV Invest