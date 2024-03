Bitcoinové ETF si zamilují i kryptosrdcaři

Před více než deseti lety jsme na bitcoinová ETF čekali s nadšením. Když ho tehdy v roce 2013 bratři Winkelvossové připravovali, přednášeli jsme o něm a ukazovali, jak daleko bitcoin je. Byli jsme fascinováni tím, jak rychle se dokázal zapojit do tradičního světa financí. Těšili jsme se na to, že to bude znamenat posun bitcoinu do finančního mainstreamu, přísun kapitálu a zrychlení vývoje. Když se to ale letos doopravdy stalo, často i ti samí lidé, kteří se na ETF tehdy těšili, najednou s posměškem, či dokonce obavou novinku odmítají.

V jednom mají pravdu a je důležité to říct hned na úvod. V roce 2013 ještě neexistovaly hardwarové peněženky, tedy pro širokou veřejnost bezpečné místo, kam bitcoiny a později i další kryptoměny uložit. Zlepšila se informovanost a bezpečnější jsou i třetí strany v podobě směnáren a burz. Existují aplikace, kde se dají doslova vekslovat bitcoiny na ulici.

Zkrátka kdo chce, ETF dnes nepotřebuje, protože se bitcoiny dají snadno, levně a bezpečně koupit a uschovat. To tehdy tak jednoduché, levné a bezpečné nebylo, takže ETF mohlo dávat větší smysl. I na to odpůrci této novinky vzpomínají a doplňují, že tehdy jsme ještě nemohli vědět, jak moc budou všechny třetí strany krachovat a krást, takže dnes jsme poučenější a o to více chceme a potřebujeme mít své bitcoiny bezpečně u sebe.

Existuje ale několik důvodů, které ETF dokážou obhájit, a to dokonce i před těmi nejzatvrzelejšími ortodoxními „bitcoinovými maximalisty“. Tedy tou úzkou skupinou uživatelů, kteří nedají dopustit na to jediné a bezpečné používání bitcoinu, ale vedle toho samozřejmě také přísahají na to, že mimo bitcoin nedává vůbec žádná jiná kryptoměna jakýkoli smysl. I takoví bitcoineři by mohli mít ze schválených bitcoinových ETF radost, minimálně alespoň drobnou.

První důvod je posun bitcoinu do mainstreamu. Jistě, srdcaři mezi bitcoinovými fanoušky žádný mainstream nechtějí, ale je to jeden z velkých kroků směrem k tomu, aby vlády po celém světě bitcoin nezakazovaly, drakonicky neregulovaly, nezavíraly jeho uživatelům a podnikatelům v kryptoprůmyslu účty a vůbec aby nechaly více energie celému odvětví na rozvoj sebe samého, místo zbytečného souboje s tradičním finančním světem.

Druhým důvodem může být i obyčejné zhodnocení stávajících prostředků. Jednoduše řečeno, jakýkoliv příliv kapitálu zvyšuje cenu bitcoinů, a pokud už nějaké z minulosti člověk má, vydělává. Spousta i těch zarytých bitcoinových maximalistů na to sázela a sází, takže to není jenom hypotéza, ale vidíme to všude kolem sebe. Ostatně z velké části stojí za současným růstem hodnoty bitcoinů právě nákupy v bitcoinových ETF. Čím více jich je, tím více vydělávají i ti, kteří drží bitcoin tím nejtradičnějším způsobem.

A zatřetí je to dobrá zpráva, protože vznikla jedna další cesta k tomu, jak se jednou stát třeba právě bitcoinovým maximalistou. Málokdo se jím stal hned napoprvé, když se s bitcoinem setkal. Někdo si první bitcoiny koupil na burze, jiný je držel na online peněžence, jiný zkusil nejprve úplně jinou kryptoměnu. ETF se pro mnohé lidi stanou poprvé cestou k tomu, jak si bitcoin osahat a možná je to strhne na cestu k maximalismu.

V českém prostředí bychom ještě mohli dodat, že nákup bitcoinového ETF spolu s nově schváleným dlouhodobým investičním produktem (DIP) umožňuje lidem si prostřednictvím bitcoinů snížit základ daně. A to by nás v roce 2013 nenapadlo ani náhodou.