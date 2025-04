Ceny mědi dosáhly v březnu rekordu, teď padají pod tíhou amerických cel

Měď jako jedna z nejvýnosnějších komodit v letošním roce si za poslední rok prošla výraznými cenovými výkyvy. Cena této komodity dosáhla mnohaletého maxima loni v květnu, kdy se na londýnské burze LME přiblížila hodnotě 11 000 dolarů za tunu. Potom co si následně prošel výraznou korekcí, zaznamenal kov v letošním roce rekordní hodnoty pro změnu na burze COMEX v New Yorku. Za výrazným růstem ceny kovu stály jeho zvýšené dovozy do USA pod vlivem obav ze zavedení cel ze strany nové americké administrativy.