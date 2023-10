Černochová opět střílí do OSN. A znovu vedle. Popletla si instituce | e15.cz

Ministryně obrany si nedá říct. Ačkoliv se na ni snesla velká kritika jak z opozice, tak i z vlády za pozdně večerní sobotní tweet o tom, že bychom měli vystoupit z OSN, šéfka silového rezortu buší do klávesnice dál. Tentokrát kritizovala Organizaci spojených národů za to, že údajně od čtvrtka má Radě OSN pro lidská práva předsedat Írán. Jenže se ukázalo, že to není pravda. Proti Černochové se postavilo i ministerstvo zahraničí. Následně se omluvila. Škoda že ministryně svou nepovedenou střelbou kompromituje závažná témata, v nichž má i částečně pravdu.

Jana Černochová si po náročném sobotním večeru zpestřeném kontroverzním tweetem dala v pondělí drobnou pauzu a na své oblíbené sociální síti X sdílela jen fotogalerii z návštěvy pracovníků rekrutačních středisek české armády. V úterý se ale rozhodla klid zbraní přerušit.

„Ano, vidíte a čtete dobře. Nezdá se Vám to. Tak toto je politika OSN!!! (...) Írán ve čtvrtek stane v čele Rady OSN pro lidská práva. (...) Tak tento režim nám bude ve FÓRU Rady OSN od čtvrtka kázat o lidských právech. Gratuluji. Na Chartě OSN se musí rozpouštět inkoust,“ napsala ministryně.

Jenže Radě OSN v současnosti předsedá dokonce právě Česko, jak záhy připomnělo ministerstvo zahraničí, které tvrzení Černochové veřejně odmítlo. „Stále platí, že Radě OSN pro lidská práva předsedá Česko. Írán bude pouze předsedat Sociálnímu fóru, což není orgán ani mechanismus OSN, ale každoroční dvoudenní akce,“ napsalo ministerstvo na svůj twitterový profil.

Jmenování Íránu vychází podle vysvětlení Černínského paláce z návrhů regionálních skupin OSN a zohledňuje přitom princip regionální rotace. Írán nominovala asijsko-pacifická regionální skupina. I přes opakované projednání žádná jiná regionální skupina kandidáta nenavrhla.

Černochová se po reakci ministerstva zahraničí omluvila s tím, že jí vypadlo slovo „fórum“, původní příspěvek smazala a na sociální síť vložila nový, již doplněný o chybějící slovo.

Pro politika asi není nic horšího, než když se stane chodícím vtipem, a ještě si odmítá sednout a zavřít se někam do kouta. Ze všech stran se nyní skloňuje možná rezignace ministryně obrany, ale v jejím případě by možná stačilo začít s jednodušším trestem. Premiér Petr Fiala by jí měl okamžitě zakázat počítač a raději i vycházky. Snad by se po čase ze svého neobratného vystupování na sítích poučila.

Černochová ale přitom svým kostrbatým psaním zvedá důležité otázky. Lze se například úspěšně podivovat nad tím, že rezoluce OSN, nad kterou se ministryně o víkendu tak rozhořčila, neodsoudila terorismus Hamásu v Izraeli, ačkoliv ho vyzývá k humanitárnímu příměří v Gaze. V mezinárodních vztazích bychom neměli zaměňovat příčinu a následek a je dobře, že Česko rezoluci odmítlo. Ostatně stejně jako Rakousko, Chorvatsko či Maďarsko. Navíc diskuze o reformě OSN se vede už delší dobu a je vzhledem k mezinárodní situaci zcela namístě, jak připomněl i ministr vnitra Vít Rakušan. Podobně je poměrně troufalé, když chce jeden z nejvíce autoritářských režimů na planetě, tvrdě utiskující mimo jiné ženy a sexuální menšiny, jakkoli kázat na půdě mezinárodního společenství o lidských právech.

Černochová ale svým podáním těchto závažných událostí podkopává jejich podstatu. Ve finále to pak skoro vypadá, jako kdyby v prvním případě chtěla pomoci Hamásu a ve druhém případě Íránu. Politik na vrcholném postu by se také měl zdržet unáhlených výkřiků a měl by řešit podobné kontroverze spíš za zavřenými dveřmi. Tím spíš, když jde o obranu. S eskapádami Černochové pak totiž úměrně klesá respekt a autorita české armády, což je asi nejzávažnější důsledek jejího mazlení s klávesnicí.