České vesmírné mise míří do finále unikátní soutěže o státní podporu | e15.cz

Český aerospace sektor prožívá nebývale důležitý konec léta, který může do tuzemských kronik věnujících se dobývání vyšších vrstev atmosféry a vesmíru zapsat hned několik historických rekordů. Už za dva týdny by mělo proběhnout finální vyhodnocení prvního programu Ambiciózní projekty , který vytvořily ministerstvo dopravy a Evropská vesmírná agentura (ESA). V jeho rámci soutěží o provozní financování dva inženýrské a pět vědeckých projektů. Mezi těmi vědeckými je také první česká vesmírná samostatně manévrující sonda (mise LVICE2) a potenciálně nejtěžší tuzemský satelit (mise SOVA).

Čtyři? Tři? Reálné jsou dva

Očekávané 21. září však lze popsat dvojím způsobem, vypomoci si můžeme třeba známým rčením o sklenici z poloviny plné/prázdné. Vzhledem k objemu financí, který do soutěže směřuje – 60 milionů eur –, lze realisticky očekávat, že financování získají dva, nejvýše tři „soutěžící“. Maximální státní příspěvek na vybraný projekt totiž nepřekročí 30 milionů eur.

Přitom už přede dvěma roky, kdy byl program vypsán, řada odborníků mírně zvedala obočí nad představou ministerstva dopravy, že by mohly být vybrány až čtyři mise, každá s ministerstvem doporučeným příspěvkem v objemu 15 milionů eur. Pokud vezmeme v potaz inflaci posledních dvou let, je jasné, že ideálně na čtyři odklepnuté mise, které očekávali asi jen ti největší optimisté, můžeme rovnou zapomenout, současná hodnota výše příspěvku by vskutku ambiciozním projektům příliš nepomohla. Tří bychom se dočkali jen při velkém kouzlení s rozpočty.

Konečný výsledek za vědecké projekty předpovídá jeden z přihlášených Vít Pavelec, generální ředitel OHB Czechspace, jež stojí za misí SOVA: „V tendru zaměřeném na vědecké mise je přihlášeno pět konsorcií. Vybrán bude jeden vítězný projekt, případně druhý jako záložní.“ U inženýrských tomu bude nejspíš stejně. Sklenice se z poloviny vyprázdnila. Anebo naplnila?

Není důvod držet se při Zemi

Ať už to dopadne jakkoli, samotný program Ambiciózních projektů prokázal svou solidní „blahodárnost“. Hlavním důkazem je už to, že se do finále výběrového řízení propracovalo hned sedm unikátních tuzemských projektů (podle abecedy): AMBIC, CZARM, LVICE2, QUVIK, REMEC, SLAVIA a SOVA. „Myslím si, že vypsání výzvy ministerstva dopravy bylo v mnoha ohledech velice pozitivním a důležitým krokem,“ hodnotí projektový vedoucí mise LVICE2 Lukáš Krincvaj, který je přesvědčený o tom, že je v Česku nezbytně nutné rozvíjet aktivity a průmysl s vysokou přidanou hodnotou včetně oblasti aerospace.

Aerospace sektor má navíc dopad do mnoha oblastí: podporuje českou vědu, rozvíjí tuzemské kosmické schopnosti, ale také inspiruje budoucí generace inženýrů a badatelů. „Musíme snít o větších cílech, nebát se směřovat za oběžnou dráhu Země, Česko může hrát důležitou roli ve zkoumání vesmíru. Upřímně doufám, že tato výzva nebyla poslední a že ministerstvo dopravy najde finance na podporu dalších ambi­ciózních projektů. Technologie tu dnes jsou, není důvod držet se při zemi a donekonečna konstruovat jen miniaturní satelity,“ dodává Krincvaj.

Hlavně neztratit ambice

V případě mise SOVA opravdu nejde o žádnou kosmickou miniaturu. Její členové v úterý prezentovali aktuální parametry svého zařízení, a zatímco projektový manažer mise Jakub Ševeček ještě v únoru hovořil o stokilovém zařízení o velikosti trouby na pečení, přes léto projekt nabobtnal na 180 kilogramů. Mohlo by tak jít o nejtěžší tuzemský satelit, jaký kdy byl vyslán na orbitu.

Mise chce zpřesnit klimatické modely, což umožní lépe předpovídat extrémní jevy počasí, a zkoumat takzvané atmosférické gravitační vlny – tedy to, jak velmi může extrémní počasí v jedné části planety ovlivnit počasí jinde na Zemi. Gravitační vlny se už měří, mise SOVA ale slibuje větší přesnost: „Optické instrumenty, které byly pro měření vyhodnoceny jako nejvhodnější, poskytnou vědcům mnohem větší množství dat. A vyvíjejí se v Česku ve spolupráci se společností Meopta,“ upozorňuje Pavelec z OHB Czechspace. SOVA bude podle jeho slov zároveň sloužit jako referenční přístroj pro kalibraci pozemních meteorologických zařízení.

Už za dva týdny se dozvíme, který projekt uspěl. Ale ať už to bude LVICE2, SOVA, nebo kterákoli jiná mise, jisté je, že o čem budou úředníci z ministerstva a agentury ESA rozhodovat, tu ještě nebylo. Jen doufejme, že i v současné ekonomicky složité době, kdy se hledá spíš, co by se škrtlo, neztratí úředníci ambice a nezapomenou vypsat další kolo Ambiciózních projektů. Český vesmírný byznys i věda se totiž už přestaly bát.