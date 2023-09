Chystaná regulace hazardu je kvůli internetu je děravá jak řešeto | e15.cz

ZDROJ: SAZKA a.s.

Novela zákona o hazardních hrách a loteriích, která je součástí vládního konsolidačního balíčku, přináší i výraznou změnu v samotné filozofii regulace hazardu skrze daňový nástroj přerozdělující výnosy. Nově mají poklesnout daňové příjmy těm obcím a městům, které na svém území hru v kamenných provozovnách povolují, a naopak nové daňové výnosy mají směřovat do státního rozpočtu i do všech ostatních samospráv, a to včetně obcí s takzvanou nulovou tolerancí hazardu.