Pivo, víno, lihoviny, tabák i hazard. Vyšší zdanění cílí na všechny neřesti | e15.cz

Úsporný nebo také konsolidační balíček, který má srazit schodky státního rozpočtu o sedmdesát miliard korun, obsahuje návrhy na vyšší zdanění všech alkoholických nápojů, tabákových výrobků a většiny druhů hazardu. Pamatuje i na tiché víno, jež teď spotřební dani nepodléhá. Odvody pěstitelů vinné révy a obchodníků by podle informací E15 vynesly čtyři miliardy korun ročně. Balíček obsahuje záměry jednotlivých koaličních stran, Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ministerstva financí. Konečnou shodu šéfů kolice Spolu, STAN a Pirátů lze očekávat v prvním květnovém týdnu.

„Všechno jsou návrhy, zatím není dohodnuté nic. Například proti zdanění tichého vína se bouří jihomoravské organizace lidovců, ale i ODS a dalších stran. Předpokládají se vyšší odvody také ze šumivého vína,“ uvedl zdroj blízký rezortu financí. Úkolem ministerstva bylo propočítat, o kolik by jednotlivé kroky posílily příjmy státního rozpočtu. Kalkulace jsou součástí balíčku.

V případě cigaret a dalších tabákových výrobků se představy stran různí, možné zvýšení spotřební daně se pohybuje v řádu procentních bodů. Oproti tomu u tvrdého alkoholu by odvody mohly už od příštího roku stoupnout až o desetinu, v dalších letech ještě o pět procentních bodů. Byť je zdanění tabáku či lihu politicky nejprůchodnější, musí koaliční kabinet postupovat opatrně, aby se o peníze naopak nepřipravil tím, že přihraje zisky černému trhu.

Čepované pivo chce šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) přesunout z nejnižší desetiprocentní sazby DPH do nejvyšší sazby ve výši 21 procent. „Je to alkohol a tam žádný důvod pro to, aby byl daňově zvýhodněn, osobně nevidím,“ řekl ministr financí.

Revizi spotřebních daní u piva, tvrdého alkoholu, řezaného tabáku a u tabákových výrobků a také zavedení odvodů z tichého víno navrhl NERV. Daňové osvobození vinařů platí v Itálii, Portugalsku nebo ve Španělsku, kde drtivou většinu poptávku uspokojí domácí producenti. Moravští a čeští vinaři pokryjí jen třetinu spotřeby v Česku. Stát touto daňovou výjimkou podle ekonomů nesystémově zvyšuje zisky dovozců a prodejců vína ze zahraničí.

Z předložených opatření plyne, že nejvíce by si připlatili milovníci tvrdého alkoholu. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) stát vybral loni na spotřební dani za alkoholické nápoje 14,3 miliardy korun, meziročně o 400 milionů více. Přes devět miliard z celkového inkasa dodaly právě lihoviny, přestože se podle Českého statistického úřadu podílejí na celkové spotřebě alkoholu 29 procenty. Podíl piva činí 46 procent a vína 25 procent.

Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin Vladimír Darebník uvedl, že stát vytváří různou mírou zdanění klamnou představu, že pivo nebo víno obsahují jiný alkohol než takzvaný tvrdý alkohol. „Tyto nápoje obsahují stejný alkohol jako lihoviny, přičemž se ho ve formě piva a vína vypije třikrát více. Spotřeba šumivého vína vzrostla za posledních deset let o devadesát procent, spotřební daň se u něj ale v posledních dvaceti letech neměnila,“ dodal Darebník.

Vedle alkoholu a tabáku se vláda hodlá zaměřit i na hazard. Vyšší zdanění například sázení na internetu, rulet či tombol má vynést zhruba 600 milionů korun. Ve hře je i politicky velmi výbušný záměr, který by naopak ulevil loterijním firmám typu Sazky. Už dříve ho prosazovali občanští demokraté. Proti je však většina vládních stran i opozice.

„Požádal jsem odborníky adiktology, aby rozčlenili hazardní hry podle společenské škodlivosti a nebezpečí vzniku závislosti. Vyšší riziko vidí u her na internetu s větší četností opakovaní než například u nákupu papírových losů. Máme návrh expertů na rozřazení her do tří skupin a otázkou politického rozhodnutí nyní je, jaké k nim přiřadit sazby,“ řekl Stanjura.

Experti zjistili, že sázení přes počítač či mobilní telefon má větší negativní dopady než hazard v kamenných provozovnách, které byly až doposud hlavním terčem restrikcí.

Že si stát vyšším zdaněním neřestí může polepšit, potvrzují data Eurostatu. Češi utrácejí za alkohol, tabák a za hazard kolem dvou set miliard korun ročně. Z toho přibližně polovina padne na tabákové výrobky a 80 až 90 miliard na alkoholické nápoje.