Cla evropské automobilky nespasí, protože konkurenceschopnost nenahradí

Evropanovi přijde až nedůstojné, když odvetným opatřením Číny proti zavedení cel na elektromobily jsou dodatečná cla na brandy a koňak. To nesvědčí o tom, že bychom svým technickým umem ohromovali v říši středu a těžce konkurovali místním producentům. Je pravda, že jen Francouzi, hlavní podporovatelé evropského protekcionistického opatření, vyvezou do Číny koňak za více než půldruhé miliardy eur a jeho producenti nebudou úplně v pohodě. Nicméně těžko se to dá přirovnávat k evropskému trhu s auty, kde se v posledních dvou třech letech podařilo čínským výrobcům získat podíl kolem deseti procent a dál to roste. Opatrný postoj Číňanů ale naznačuje, že se jim do obchodní války s Evropou moc nechce. A popravdě řečeno, z druhé strany je to obdobné a má to své důvody.