Diskuze ohledně zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky, který by měl být spuštěn od poloviny roku 2025, se zintenzivňuje. Podle současného návrhu ministerstva životního prostředí by se měla záloha pohybovat kolem čtyř korun a sběrná síť má zahrnovat přibližně 11 tisíc míst. Zálohované obaly by se tedy měly vracet ve všech obchodech s potravinami včetně malých večerek do 50 metrů čtverečních nebo také na čerpacích stanicích. V rámci připomínkového řízení se nicméně sešly stovky připomínek, což odráží složitost a často také kontroverzi, které iniciativu provázejí.