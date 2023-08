Akcie ČEZ jsou pro ně toxické zboží. Mladí investoři popsali proč | e15.cz

Jsou výrazným hlasem generace, která už by na české státní penze příliš spoléhat neměla. Naučili se pohybovat ve světě investic, jenže nejsledovanější české akcii se i přes její nedávný pokles vyhýbají. Youtuber Ondřej Koběrský změnil svůj postoj k ČEZ kvůli záměru firmu zestátnit. Další oslovení třicátníci se těmto cenným papírům kvůli nejisté budoucnosti raději vyhýbají úplně. A to i přesto, že jasněji by o osudu akcií ČEZ mohlo být po pátečním vystoupení premiéra Petra Fialy na konferenci Česko na křižovatce.