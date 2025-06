Praha potřebuje stavět, ale místo toho stagnuje. Co za tím stojí? Speciální díl podcastu REcast přináší záznam panelové diskuze z realitní konference REsummit, kterou pořádala redakce e15.cz. Čtyři klíčové postavy českého developmentu odhalují, proč je bytová výstavba v hlavním městě tak pomalá – a co by ji mohlo konečně nakopnout.