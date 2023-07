Přišel čas krachů. Dopad bez covidového polštáře německé firmy bolí | e15.cz

Bankroty a krachy. Čekalo se, že to přijde, ale čekalo se to už mnohem dříve. Německá ekonomika totiž už skoro rok stagnuje, v posledním půlroce už klesá, a to mezi čtvrtletími i meziročně. V prvním čtvrtletí letošního roku to bylo minus 0,3 procenta. V Německu se už dlouho mluví o ekonomické recesi, která se snad zlomí až nyní, v půli roku. Zatím recese nebyla tolik vidět. Na trhu se to začalo projevovat naplno teprve v posledních měsících.