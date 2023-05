DPH na noviny a časopisy: Vláda v úloze stand-up komiků | e15.cz

Když vyšlo najevo, že koalice hodila přes palubu vydavatele denního tisku, které zatížila vyšší sazbou DPH na úrovni 21 procent, zatímco časopisy ponechala v sazbě snížené, vypadalo to jako špatný vtip. Někteří to dokonce komentovali přímo jako útok na nezávislá média. „Časopisy jsou vědecké. To je ten hlavní důvod, proč jsou ve snížené sazbě. Existují i jiné než vědecké časopisy, to se ale už rozlišit nedá,“ pravil Zbyněk Stanjura, stand-up komik v úloze ministra financí, a bylo.

Ve skutečnosti je to daleko lepší: Když zazněly argumenty, že kromě toho, že není možné rozlišit časopisy na vědecké a řekněme laické, rozuměj barevné, plytké a jinak bulvární, není možné ani narýsovat přesnou zákonnou linku mezi noviny a časopisy, pomohlo si ministerstvo financí celním zákonem.

„Pokud je titul vydáván nejvýše třikrát týdně, bude zařazen do snížené sazby DPH jako časopis, zatímco pokud je daný produkt vydáván aspoň čtyřikrát týdně, typicky noviny, bude zařazen do základní sazby DPH,“ řekla Hospodářským novinám Stanjurova mluvčí Gabriela Krušinová.

To je ale krásný prostor pro lidovou tvořivost! Namátkou: V pondělí, ve středu a v pátek vychází časopis Liché Lidové noviny, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu Sudé LN. Nebo Mladá fronta včera, dnes a zítra, stačí zarážka na titulní straně a jiná tiráž, ať si s tím celníci poradí.

V kreativitě už Stanjura pomalu dohání svou předchůdkyni Alenu Schillerovou, která na začátku roku 2020 tak zjednodušila systém DPH na pivo, až z toho vylezl naprosto nepřehledný systém tří sazeb, v nichž mělo „nealko pivo nalité z plechovky do kelímku na výlovu rybníka Svět logicky stejnou sazbu jako alkoholické pivo čepované z pronajaté pípy do vydlabaného samorostu v kulturáku ve Velvarech na plese dobrovolných hasičů“, jak tehdy vtipkovali lidé na sociálních sítích. Psalo se také, že „zjednodušený“ systém sazeb u piva je platný do chvíle, než přijde nějaká normální vláda. A vida! Stanjura a jeho tým už se pomalu ve vymýšlení nesmyslů blíží.

A není v tom sám. Ministr kultury Martin Baxa přirozeně musí vládní lapsus obhajovat, a tak se vydal do Událostí, komentářů ČT, kde pravil: „Když mluvíme o roli nezávislosti médií, tak samozřejmě stejně tak klíčovou roli hrají veřejnoprávní média, hrají média, která jsou v online prostoru.“

To už je ovšem mimo jakoukoli komickou kategorii. Ministr kultury středové nebo středopravé koalice se v roce 2023 domnívá, že tištěná média v soukromých rukou jsou z klíčové role na nezávislosti médií vyloučena, když ji vedle veřejnoprávních a internetových nezmiňuje. Jsou tedy zbytečná? Vláda o ně nestojí? Možná by pan ministr měl svá slova dovysvětlit, nejlépe cestou, až si bude na ministerstvu balit fidlátka.

A ostatní příčetní poslanci, ať už vládní, nebo opoziční, by se měli pomalu připravovat na chvíli, kdy vládní balík doputuje do sněmovny. Tam bude čas na opravu.