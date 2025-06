Drahá Mallorca a stále oblíbenější mládežnické ubytovny. Německá dovolená doznala velkých změn

V Německu takové studie dělá třeba automobilové sdružení ADAC nebo Společnost pro otázky budoucnosti. Z letošních přehledů obou subjektů vyplývá zajímavé zjištění: Němci jezdí méně do svých dříve velmi oblíbených distancí v zahraničí, stále častěji zůstávají v hlavním čase dovolených doma, přestože na své volné dny v létě vydávají stále více peněz.

Z analýzy německého cestovního ruchu Nadace pro otázky budoucnosti plyne, že Němci vydávají na svou hlavní dovolenou v průměru 1544 eur na osobu (přibližně 38 tisíc korun). Ještě před deseti lety to bylo o pět set eur méně. Za to, že Němci platí za dovolené výrazně více, může inflační vlna posledních dvou let. Ta se také podepsala na tom, že stále více Němců zůstává na dovolenou raději doma. Citovaný výzkum ukazuje, že s rekreačním pobytem doma v Německu se spokojí 36 procent lidí, zbylých 64 procent vyráží do ciziny.

Kratší dovolené doma, i kvůli drahé Mallorce

Vědecký ředitel Nadace pro otázky budoucnosti, profesor Ulrich Reinhardt, vysvětluje rozdíly nejen nižšími náklady, ale také šetřením času. „Destinace v Německu nebo sousedních zemích umožňují kratší hlavní dovolenou, protože jsou rychle dostupné a stále nabízejí relaxační zážitek. Chorvatsko a Itálie zase těží ze své snadné dostupnosti autem, což podporuje poněkud delší pobyty,“ popisuje.

Doma v Německu pak lidé jedou raději na dvě kratší dovolené, a to v různém čase na různá místa. Typické letecké zájezdy – nejčastěji Španělsko nebo Řecko – jsou naopak vybírány pro delší dovolenou, protože cestovatelé chtějí dražší cestování kompenzovat delším pobytem, tvrdí garant studie o cestovním ruchu, profesor Reinhardt. „Zatímco klasické cestovní destinace, jako je pobřeží Severního a Baltského moře nebo alpský region, jsou oblíbené dlouhodobě, stále častěji nabývají na významu méně známé destinace. Stále více lidí si vědomě vybírá nová místa mimo rušné prázdninové oblasti a volí osobitější cestovní zážitky,“ tvrdí Reinhardt.

Projevuje se to například i tím, že Němci mizejí z oblastí, které jim v minulosti v létě téměř „patřily“. Nejčastěji zmiňovaným příklad je Mallorca. Německá média popisují odliv z Mallorcy jako fakt, který je způsoben tím, že kdysi typické místo německé dovolené vcelku významně zdražilo. Přibylo luxusních pětihvězdičkových hotelů (dnes je jich tam na sedmdesát), modernizují se hotely i apartmány a to něco stojí. Navíc, připomínají němečtí reportéři, Mallorku objevily i další evropské národy, a dokonce sem velmi rádi jezdí Američané. To vše zvyšuje tlak na ceny, kterému Němci ustupují a rádi jezdí jinam.

Španělsko stále jako hlavní cíl

Tak daleko se ale zase nepřesouvají. Analýzy Nadace pro otázky budoucnosti dokládají, že dál mezi Němci vede dovolená ve Španělsku, kam míří skoro desetina všech cestujících. Bezmála sedm procent německých dovolenkářů zakotví v létě v Itálii. Stále populárnější je Turecko (šest procent). Skandinávie si na žebříčku oblíbených německých destinací udržela své čtvrté místo, a to přesto že podle citovaného výzkumu jsou tam největší denní výdaje. Němci tam v průměru utratí 125 eur za den, v Chorvatsku je to o patnáct a ve Španělsku o deset eur na den méně. Hned za drahou, ale oblíbenou Skandinávií je usazeno Řecko, kam dříve Němci tak často nejezdili.

Až 16 procent Němců se vydává na hlavní dovolenou mimo Evropu, nejčastěji do jihovýchodní a východní Asie, následuje severní Afrika a Severní Amerika. Otázkou je, zda se oblíbené USA v centru zájmu německých turistů dál udrží. I v německých médiích roste alergie na agresivní způsob vládnutí prezidenta Donalda Trumpa, lidé se také bojí prohlídek na hranicích či lustrace své elektronické stopy.

Cesty do vzdálenější ciziny jsou samozřejmě dražší. Výdaje tu o více než tisíc eur překračují průměrné výdaje Němců na dovolenou v Evropě. Opakovaně citovaná analýza německého cestovní ruchu udává u cest mimo Evropu průměrné náklady 2672 eur (66 tisíc korun). Němci na těchto cestách také více utrácejí, jejich denní výdaje překračují 140 eur.

Doma je doma

Doma v Německu je nejoblíbenějším místem Bavorsko a pobřeží Baltu včetně známých ostrovů. Odborníci zaznamenali, že stále více lidí v Německu vyhledává levnější alternativy ubytování, jako jsou mládežnické ubytovny. Za posledních 20 let se počet rodinných přenocování v německých mládežnických ubytovnách zvýšil z 1,4 milionu na zhruba dva miliony ročně, ukazují údaje Německé asociace mládežnických ubytoven.

Cílová místa a typy dovolených se v Německu poměrně dynamicky proměňují, co se naopak nemění, je průměrná délka hlavní dovolené. Za posledních dvacet let se s výjimkou chvilkového covidového propadu prakticky nepohnula. Typická německá dovolená v hlavní sezoně trvá stále dvanáct dní.