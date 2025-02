Pozornost investorů se tento týden upírala na kvartální čísla společnosti Nvidia, která nejlépe ztělesňují celý boom kolem umělé inteligence (AI). Výsledky tohoto výrobce grafických karet bez nadsázky představují takřka hlasování o důvěře v celý AI komplex. Vzhledem k tomu, že rozmach AI sehrál prominentní roli v růstu amerických akcií z posledních let, mají jakékoliv zprávy ohledně Nvidie kurzotvorný vliv a rozhodují o směřování širších indexů.

Výsledky tentokrát dopadly smíšeně. Čistý zisk za čtvrtý kvartál roku 2024 vzrostl na 22 miliard dolarů, což znamená meziroční zvýšení o 72 procent. Celkové výnosy se vyšplhaly na 39 miliard dolarů a jsou tak o 78 procent vyšší než ve stejném období roku 2023. Takto závratné tempo růstu by kurz většiny akcií vystřelilo nahoru. Nicméně titul po zveřejnění výsledků mírně ztrácel.

Čísla Nvidie musíme zasadit do kontextu. Akcie zažily v roce 2024 kurzový vzestup o téměř 180 procent. Současně s tím se za poslední rok logicky citelně zvedla i analytická očekávání. Je pravdou, že se firmě podařilo překonat tyto odhady jak v kategorii zisku, tak tržeb. Nicméně tato pozitivní překvapení již nebyla natolik markantní jako například před rokem. Navíc platí, že výhled společnosti, který je zásadnější než to, co se odehrálo v minulosti, vyšel zhruba v souladu s tržními predikcemi. Volně přeloženo Nvidia sice stále generuje velmi slušná čísla, ztratila však schopnost odolávat gravitaci.

Levný konkurent DeepSeek

Dalším problémem zůstává dění kolem čínského startupu DeepSeek. Jeho rychlý progres vyvolal obavy ze zesílení konkurenčních tlaků v odvětví. DeepSeek ukázal, že vyvíjet sofistikované AI modely je možné i s řádově nižšími náklady než například v případě ChatGPT. Technologické firmy se tak mohou do budoucna více zaměřit na optimalizaci nákladů a nekupovat v takové míře extrémně výkonné, ale současně drahé produkty firmy Nvidia.

VIDEO: Americkým akciím se daří. USA utíkají Evropě a bude to pokračovat, říká portfolio manažer Pfeiler v pořadu FLOW

FLOW: Americkým akciím se daří. USA utíká Evropě a bude to pokračovat, říká portfolio manažer Pfeiler • e15

Nutno dodat, že management dokázal během prezentace výsledků investorskou úzkost částečně rozptýlit. Šéf společnosti naladil optimistický tón a zdůraznil, že nástup nových modelů jako DeepSeek dokáže poptávku po produktech Nvidie ještě více akcelerovat. To se může potvrdit, výhled ovšem zůstává poměrně nejistý. Teprve další kvartály ukážou, zda Nvidia svou dominantní pozici ztrácí, nebo dokáže konkurenčním tlakům nadále odolávat. Vlažná investorská reakce na zveřejnění kvartálních čísel vysílá signál, že správci peněz výhledu vedení částečně uvěřili, nicméně určitá míra skepse u nich přetrvává.

Zajímavá spekulace na AMD

Na druhou stranu pohled na výkonnost akcií rivalů Nvidie nenaznačuje, že by investoři sázeli na zlepšení jejich pozice v oblasti dodávek čipů pro AI. Například akcie AMD ztrácejí od začátku roku zhruba 13 procent. Prozatím se nepotvrdilo, že by velké technologické firmy nakupovaly produkty této společnosti. Její razantnější průnik na trh AI se tak odkládá. Zůstává ovšem otázkou, zda dění kolem DeepSeek nehraje do karet právě AMD, jehož čipy jsou sice méně výkonné, ale o poznání levnější než produkty Nvidie. Akcie AMD se tak vzhledem k nízkému ocenění mohou jevit jako zajímavá spekulace na vzestup nových hráčů v odvětví.

Určitým rizikem pro sektor jsou i restrikce na export do Číny, které schválila ještě Bidenova administrativa. Taková pravidla mohou v konečném důsledku podlomit prodeje amerických výrobců čipů a zbrzdit inovace v oboru. K tomu musíme připočíst další potenciální nejistotu v odvětví – cla a tarify Donalda Trumpa. Republikánský prezident v minulosti hovořil o clech na tchajwanské čipy. Přestože k realizaci těchto tarifů nakonec nemusí dojít, představují rizikový faktor.

Výsledky Nvidie ukázaly, že firma vstupuje do fáze své dospělosti. Společnost již pravděpodobně nebude generovat výsledky zcela ustřelené od očekávání analytiků. Z toho vyplývá, že nelze očekávat reprízu fenomenálního zhodnocení jejích akcií z roku 2024. Pozitivní zprávou zůstávají mohutné kapitálové výdaje velkých technologických společností, které směřují do datových center. Není však jasné, zda to bude stále pouze Nvidia, kdo z těchto rozsáhlých investic bude těžit.