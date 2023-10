Esenciální oleje jako nebezpečné látky? Europarlament řekl ne | e15.cz

Často v Česku nadáváme na “ten zlý Brusel” a na to, jak “nikým nevolení úředníci rozhodují o tom, co se smí a co se nesmí”. Jenže v praxi my, co se staráme o práva spotřebitelů, vidíme, jak to reálně funguje. Skutečně jsou tu úředníci s dost extrémistickými návrhy. Ale také volení zástupci Evropanů ze všech členských států, kteří se tomu nebojí učinit přítrž.